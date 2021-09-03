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İngilizler Türkiye'de tatil için imza topladı

Bu yıl korona virüsü salgını dolayısıyla Türkiye tatiline çıkamayan İngiliz hükümete ateş püskürmeye devam ediyor... On binlerce insan, "Türkiye'ye karantinasız tatil açılsın" çağrısında bulundu.
03 Eylül 2021 11:24
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İngilizler Türkiye'de tatil için imza topladı

İngiliz The Times gazetesi, İngiliz vatandaşlarının Türkiye'ye "karantinasız seyahat" olmamasına büyük tepki gösterdiğini kapsamlı bir haber-analiz ile duyurdu.

Ülkenin en saygın gazetelerinden olan The Times, "Birleşik Krallık'tan daha az vaka sayısı olmasına rağmen İngilizlerin karantinasız Türkiye'ye gitmesi Mayıs ayının başından itibaren yasak. Türkiye'nin kırmızı listede olmasının sebeplerinden biri artan vaka oranı ve test sonuçlarındaki şeffaflık eksikliğiydi"
yorumunu yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin 8 Ağustos'tan beri kehribar renkteki ülkeler kategorisine alındığını hatırlatan The Times muhabiri Lucy Perrin, "İngilizler kırmızı listedeki Türkiye'ye gidemezken ABD'li ve Rus turistler Türkiye'ye gidebildi" ifadesini kullandı. Perrin, "İngiliz tatilciler öfkeli. 2 Eylül itibariyle 45.000'den fazla insan Türkiye'nin güvenli ülke listesine alınmasını istedi. 100.000 imzaya ulaştığında bu talep parlamentoda görüşülecek" dedi.

İngiltere'deki Türk yetkililerin de durumdan rahatsız olduğunu yazan The Times, "Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'ndeki yetkililer de daha önce Sky News'e açıklama yapmıştı. Türk yetkililer bilimsel verilerin Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılmasını desteklediğini söylemişti" ifadesini kullandı.

İngiltere yönetiminin yeni kararını 16 Eylül'de alacağını yazan The Times, "Hükümetin 3 haftada bir değiştirdiği kararlar 20 Eylül'de yürürlüğe girecek" ifadesine yer verdi.
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