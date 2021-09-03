Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da sağanak bekleniyor
|03 Eylül 2021 11:40
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Ardahan, Kars, Iğdır ile Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ise yer yer çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, Erzincan, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek.
Vatandaşlar ile yetkililerin, fırtına nedeniyle bölgede ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 29, Ağrı'da 26, Erzincan'da 24, Erzurum ve Kars'ta 22, Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.
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