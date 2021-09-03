20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi
|03 Eylül 2021 11:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli çalışanları, saygıdeğer öğretmen adayları sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. 20 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum. Ülkemizde 2002 yılında 500 bin civarında öğretmenimiz vardı. Şimdi bu sayı bin 500'lere dayandı.
Ortlama sınıf mevcudumuz 22 ile OECD ortalaması civarında. Okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını azalttık.
Öğretmen başında düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 16, ortaokullarda 16, liselerde 12 civarında.
Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşarken bu oran Türkiye'de yüzde 20 civarında.
Artık çocuklarımız okula geldiklerinde sıralarında kitaplarını ücretsiz bir şekilde buluyorlar. Okullarımızın alt yapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz.
Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitim kalitesini artırmaktır. Eğitimin içeriğini geliştirmek gerekiyor. Çocuklarımız her şey gibi eğitimin de en iyisine layıktır.
Şu salgın döneminde çocuklarımız, bir buçuk yıldır okullarda akranları ve öğretmenleriyle birlikte olamadılar. Çocuklarımızı okullardan bırakma lüksümüz kalmadı. Çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitimi öğretimi vermekte kararlıyız. İnşallah çocuklarımızı Pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz. MEB ve Sağlık Bakanlığımız okullarda uygulanacak kuralları belirlediler. Öğretmenlerimizden isteğimiz bu kurallara eksiksiz uymasıdır.
Okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğrenimi tamamlayacağız.
20 bin öğretmenimizi tekrardan tebrik ediyoruz.
Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir
Türkiye'deki öğretmenler ,tüm Avrupa devletleri içerisindeki öğretmenler içerisinde en az stres yaşayan öğretmenlerdendir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi.
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