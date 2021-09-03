1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir' dedi.
03 Eylül 2021 11:44
+Aa- Yazdır
20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli çalışanları, saygıdeğer öğretmen adayları sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. 20 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum. Ülkemizde 2002 yılında 500 bin civarında öğretmenimiz vardı. Şimdi bu sayı bin 500'lere dayandı.

Ortlama sınıf mevcudumuz 22 ile OECD ortalaması civarında. Okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını azalttık.

Öğretmen başında düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 16, ortaokullarda 16, liselerde 12 civarında.

Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşarken bu oran Türkiye'de yüzde 20 civarında.

Artık çocuklarımız okula geldiklerinde sıralarında kitaplarını ücretsiz bir şekilde buluyorlar. Okullarımızın alt yapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz.

Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitim kalitesini artırmaktır. Eğitimin içeriğini geliştirmek gerekiyor. Çocuklarımız her şey gibi eğitimin de en iyisine layıktır.

Şu salgın döneminde çocuklarımız, bir buçuk yıldır okullarda akranları ve öğretmenleriyle birlikte olamadılar. Çocuklarımızı okullardan bırakma lüksümüz kalmadı. Çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitimi öğretimi vermekte kararlıyız. İnşallah çocuklarımızı Pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz. MEB ve Sağlık Bakanlığımız okullarda uygulanacak kuralları belirlediler. Öğretmenlerimizden isteğimiz bu kurallara eksiksiz uymasıdır.

Okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğrenimi tamamlayacağız.

20 bin öğretmenimizi tekrardan tebrik ediyoruz.

Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir

Türkiye'deki öğretmenler ,tüm Avrupa devletleri içerisindeki öğretmenler içerisinde en az stres yaşayan öğretmenlerdendir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
34 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
27. dönem POMEM'de, mülakat sonuçları bekleniyor
03 Eylül 2021 11:45		 12 kişilik temizlikçi kadrosuna 13 bin 785 kişi başvurdu
03 Eylül 2021 07:43
428 aday güvenlik korucusu olmak için sınavda ter döktü
02 Eylül 2021 22:14		 2 Kamu Kurumu toplamda 122 personel almak için ilana çıktı
02 Eylül 2021 13:57
Kendi alanında KPSS birincisi olan öğretmen açıkta kaldı
02 Eylül 2021 12:28		 Simülasyonlu sözleşmeli öğretmen atama robotu yayında
31 Ağustos 2021 11:38
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı
29 Ağustos 2021 11:41		 '3600 ek gösterge'nin kapsamı genişleyecek
29 Ağustos 2021 10:03
Öğretim görevlisi ilanına adayın tez konusu yazıldı
28 Ağustos 2021 12:10		 İstanbul Valiliği TYP için duyuruya çıktı diğer illerden ses yok
28 Ağustos 2021 00:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:59 - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandık12:31 - Yargıtay, 28 Şubat davasının itirazlarını inceleyecek12:20 - Acun Ilıcalı'dan flaş Haluk Levent hamlesi12:07 - Otomobil fiyatları 1,5 yıl sonra ilk defa geriledi12:05 - Gün ortası döviz fiyatları11:53 - Tarım ve Orman Bakanlığı, su okuryazarlığında eğitim seferberliği başlatacak
11:53 - 'Annem beni hep böyle görmek isterdi' diyerek cezaevine gitti11:45 - 27. dönem POMEM'de, mülakat sonuçları bekleniyor11:44 - 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi11:43 - Çocukları oyuncaklarıyla baş başa bırakma dil ve konuşma bozukluğuna neden olabilir11:41 - Arabuluculukta anlaşma sağlanan dosya sayısı 1,5 milyonu aştı11:40 - Pilot eğitiminde 'karma gerçeklik' dönemi
11:40 - Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da sağanak bekleniyor11:36 - Tayinlerle ilgili önemli karar! Eğitim hakkı kamu görevinin önüne geçemez...11:28 - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı11:24 - İngilizler Türkiye'de tatil için imza topladı11:20 - Aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe'nin konseri iptal edildi
11:20 - Toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1 şartına bir dava daha
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İki ayda memurların maaşı eridi... Enflasyon farkı oluşmak üzere
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Telekom çalışanlarına seyyanen 850 TL
Ekmeğe yüzde 25 gizli zam geldi
12 kişilik temizlikçi kadrosuna 13 bin 785 kişi başvurdu
İstifa eden memurların KİT'lere geçişiyle ilgili önemli ayrıntı!
20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi
Eğitim Uzmanı, Nagehan Alçı'ya katlanamadı: Alın beni yayından
Vaka ve vefat sayıları artmaya başladı... Bu gidişle yine kapanırız!
Danilo Zanna, MasterChef'ten ayrıldı mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bugün günlerden 1
unutmak 1
ayakkabının vurması 1
motosiklet 1
memur dediğin 2
cep telefonum 2
hayırlı bir iş 1
maskeyle ders anlatmak 7
tost 1
araknofobi 3
SON İLANLAR
MEB proje kapsamında teknik personel alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Altunhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 72 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam