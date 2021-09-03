1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarım ve Orman Bakanlığı, su okuryazarlığında eğitim seferberliği başlatacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemini vurgulayarak, "Su okuryazarlığı konusunun ana sınıflarından başlayarak, ilköğretim müfredatına girmesi için ilgili kurumlarla görüşmelere başladık." ifadesini kullandı.
03 Eylül 2021 11:53
+Aa- Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığı, su okuryazarlığında eğitim seferberliği başlatacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1. Su Şurası kapsamında oluşturulan çalışma gruplarında, suyun bilinçli kullanımına yönelik pek çok adımın atılmasına karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pakdemirli, bilinçsiz su kullanımı sebebiyle hane halkı su tüketiminde günlük kişi başı su israfının ortalama 82 litre olduğunu belirterek, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla bu oranı düşüreceklerini duyurdu.

Su tüketiminde alışkanlıkların ve küçük yaşlardan itibaren bu bilincin kazandırılmasının önemine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza suyun değerini anlatmamız çok önemli. Bu kapsamda su okuryazarlığı konusunun ana sınıflarından başlayarak, ilköğretim müfredatına girmesi için ilgili kurumlarla görüşmelere başladık. Okulların yanı sıra başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm toplumumuzda farkındalık çalışmalarını hayata geçireceğiz. Bu konuyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve özel sektör temsilcileriyle suyun verimli kullanımına yönelik iş birliklerini değerlendiriyoruz. Hayata geçirilecek projelerle hem ekolojik hem ekonomik neticeler elde edeceğiz. Suyumuza sahip çıkarak, geleceğimizi koruma altına almak istiyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Otomobil fiyatları 1,5 yıl sonra ilk defa geriledi
03 Eylül 2021 12:07		 Gün ortası döviz fiyatları
03 Eylül 2021 12:05
Pilot eğitiminde 'karma gerçeklik' dönemi
03 Eylül 2021 11:40		 Okul çantası doldurmanın maliyeti 300 lira ile 1500 lira arasında değişiyor
03 Eylül 2021 11:05
Ağustosta fiyatı en fazla artan 'salatalık', en çok düşen 'çocuk tişörtü' oldu
03 Eylül 2021 10:32		 Enflasyon, faiz oranını aştı, dolar yükseldi
03 Eylül 2021 10:23
İki ayda memurların maaşı eridi... Enflasyon farkı oluşmak üzere
03 Eylül 2021 10:11		 Borsa güne yükselişle başladı
03 Eylül 2021 10:04
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
03 Eylül 2021 10:00		 Kiralık ev arayan öğrencileri zorlayan talepler
03 Eylül 2021 09:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:59 - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandık12:31 - Yargıtay, 28 Şubat davasının itirazlarını inceleyecek12:20 - Acun Ilıcalı'dan flaş Haluk Levent hamlesi12:07 - Otomobil fiyatları 1,5 yıl sonra ilk defa geriledi12:05 - Gün ortası döviz fiyatları11:53 - Tarım ve Orman Bakanlığı, su okuryazarlığında eğitim seferberliği başlatacak
11:53 - 'Annem beni hep böyle görmek isterdi' diyerek cezaevine gitti11:45 - 27. dönem POMEM'de, mülakat sonuçları bekleniyor11:44 - 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi11:43 - Çocukları oyuncaklarıyla baş başa bırakma dil ve konuşma bozukluğuna neden olabilir11:41 - Arabuluculukta anlaşma sağlanan dosya sayısı 1,5 milyonu aştı11:40 - Pilot eğitiminde 'karma gerçeklik' dönemi
11:40 - Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da sağanak bekleniyor11:36 - Tayinlerle ilgili önemli karar! Eğitim hakkı kamu görevinin önüne geçemez...11:28 - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı11:24 - İngilizler Türkiye'de tatil için imza topladı11:20 - Aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe'nin konseri iptal edildi
11:20 - Toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1 şartına bir dava daha
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İki ayda memurların maaşı eridi... Enflasyon farkı oluşmak üzere
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Telekom çalışanlarına seyyanen 850 TL
Ekmeğe yüzde 25 gizli zam geldi
12 kişilik temizlikçi kadrosuna 13 bin 785 kişi başvurdu
İstifa eden memurların KİT'lere geçişiyle ilgili önemli ayrıntı!
20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi
Eğitim Uzmanı, Nagehan Alçı'ya katlanamadı: Alın beni yayından
Vaka ve vefat sayıları artmaya başladı... Bu gidişle yine kapanırız!
Danilo Zanna, MasterChef'ten ayrıldı mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bugün günlerden 1
unutmak 1
ayakkabının vurması 1
motosiklet 1
memur dediğin 2
cep telefonum 2
hayırlı bir iş 1
maskeyle ders anlatmak 7
tost 1
araknofobi 3
SON İLANLAR
MEB proje kapsamında teknik personel alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Altunhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 72 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam