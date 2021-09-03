1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otomobil fiyatları 1,5 yıl sonra ilk defa geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, otomobil fiyatı ÖTV matrahlarında yaşanan değişiklik sonrasında Ağustos ayında 1,5 yıldan sonra ilk defa düşüş kaydetti. Benzinli otomobillerin fiyatı Ağustos ayında yüzde 3,4 düşüş kaydederken dizel otomobillerin fiyatı yüzde 1,72 geriledi.
03 Eylül 2021 12:07
+Aa- Yazdır
Otomobil fiyatları 1,5 yıl sonra ilk defa geriledi

Temmuz ayında sert gerileyen otomobil satışları ÖTV matrahı değişikliğine rağmen Ağustos ayında yatay bir görüntü sergilemişti. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Ağustos ayına göre yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet olmuştu.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel ÖTV matrahındaki yeni düzenleme nedeniyle yüzde 80 dilimindeki araçların yüzde 50'lik dilime girmesiyle arzın talebi karşılamadığını söylemişti.

Bloomberg HT'ye konuşan Berkel, "Ağustos ayında her ne kadar ÖTV matrahında değişiklik yapılsa da üreticiler ciddi sıkıntı yaşıyor. Buna paralel olarak bu değişiklikten sonra bazı A-B-C SUV segmentlerindeki modeller bir alt dilim olan yüzde 50'lik kısma düştü. Müşterinin bir anda talebi oldu ancak bu araçlardan elimizde olmadığı için ani yapılan değişiklikte plan yapılamıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Binek araçlarda ÖTV matrahı değişikliği

Motor hacmi 1,600 olan araçlarla 50 kW'ya kadar elektrikli motora sahip 1,800 cm3 motor hacimli hibrit araçların satışında uygulanan özel tüketim vergisine esas olan matrah sınırları Ağustos'ta artırılmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1,600 cm3 motor hacmine sahip ve yüzde 45 ÖTV dilimine dahil olan, ÖTV matrahı 85 bin TL olan araçlarda matraha esas sınır 92 bin TL'ye, 85 bin TL ile 130 bin TL olanlarda 92 bin TL ile 150 bin TL'ye çıkarılmıştı.

Bu kapsamda 50 kW elektrikli motora sahip ve motor silindir hacmi 1.800 cm3'ü geçmeyen ve yüzde 45 ÖTV dilimine dahil, ÖTV matrahı 85 bin TL olan hibrit araçlarda matraha esas sınır 114,000 TL'ye, yüzde 50 ÖTV dilimine dahil, ÖTV matrahı 85 bin TL ile 135 bin TL arasında olan hibrit araçlarda ise 114 bin TL ile 170 bin TL'ye yükseltilmişti. Söz konusu araçların satışında uygulanan ÖTV oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gün ortası döviz fiyatları
03 Eylül 2021 12:05		 Tarım ve Orman Bakanlığı, su okuryazarlığında eğitim seferberliği başlatacak
03 Eylül 2021 11:53
Pilot eğitiminde 'karma gerçeklik' dönemi
03 Eylül 2021 11:40		 Okul çantası doldurmanın maliyeti 300 lira ile 1500 lira arasında değişiyor
03 Eylül 2021 11:05
Ağustosta fiyatı en fazla artan 'salatalık', en çok düşen 'çocuk tişörtü' oldu
03 Eylül 2021 10:32		 Enflasyon, faiz oranını aştı, dolar yükseldi
03 Eylül 2021 10:23
İki ayda memurların maaşı eridi... Enflasyon farkı oluşmak üzere
03 Eylül 2021 10:11		 Borsa güne yükselişle başladı
03 Eylül 2021 10:04
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
03 Eylül 2021 10:00		 Kiralık ev arayan öğrencileri zorlayan talepler
03 Eylül 2021 09:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:59 - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandık12:31 - Yargıtay, 28 Şubat davasının itirazlarını inceleyecek12:20 - Acun Ilıcalı'dan flaş Haluk Levent hamlesi12:07 - Otomobil fiyatları 1,5 yıl sonra ilk defa geriledi12:05 - Gün ortası döviz fiyatları11:53 - Tarım ve Orman Bakanlığı, su okuryazarlığında eğitim seferberliği başlatacak
11:53 - 'Annem beni hep böyle görmek isterdi' diyerek cezaevine gitti11:45 - 27. dönem POMEM'de, mülakat sonuçları bekleniyor11:44 - 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi11:43 - Çocukları oyuncaklarıyla baş başa bırakma dil ve konuşma bozukluğuna neden olabilir11:41 - Arabuluculukta anlaşma sağlanan dosya sayısı 1,5 milyonu aştı11:40 - Pilot eğitiminde 'karma gerçeklik' dönemi
11:40 - Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da sağanak bekleniyor11:36 - Tayinlerle ilgili önemli karar! Eğitim hakkı kamu görevinin önüne geçemez...11:28 - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı11:24 - İngilizler Türkiye'de tatil için imza topladı11:20 - Aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe'nin konseri iptal edildi
11:20 - Toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1 şartına bir dava daha
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İki ayda memurların maaşı eridi... Enflasyon farkı oluşmak üzere
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Telekom çalışanlarına seyyanen 850 TL
Ekmeğe yüzde 25 gizli zam geldi
12 kişilik temizlikçi kadrosuna 13 bin 785 kişi başvurdu
İstifa eden memurların KİT'lere geçişiyle ilgili önemli ayrıntı!
20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi
Eğitim Uzmanı, Nagehan Alçı'ya katlanamadı: Alın beni yayından
Vaka ve vefat sayıları artmaya başladı... Bu gidişle yine kapanırız!
Danilo Zanna, MasterChef'ten ayrıldı mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öğretmenlerin okulda ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar 4
unutmak 1
unutulmayan öğrencilik anıları 3
ama babacığım 1
sınav yerine önceden gitmek 3
tropik bitkiler 1
nasılsın sorusuna kesin cevap verememek 1
iştah 1
kalbim seni ignore etti 1
uzun yol yolculuğu 1
SON İLANLAR
MEB proje kapsamında teknik personel alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Altunhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 72 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam