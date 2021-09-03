Acun Ilıcalı'dan flaş Haluk Levent hamlesi
|03 Eylül 2021 12:20
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, TV8'de yayımlanan O Ses Türkiye'nin yeni sezonu için çalışmalara başladı. Yarışmanın merak edilen jüri kadrosuyla ilgili yeni gelişmeler de yaşanmaya başladı.
'HALUK LEVENT'E TEKLİF GÖTÜRDÜ' İDDİASI
Hadise'nin programa veda edip yerine Ebru Gündeş'i geleceği konuşulurken yeni bir iddia gündeme geldi.
Acun Ilıcalı'nın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Haluk Levent'e O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturması için teklif götürüldü ve Levent'i ikna etmek için çalışmalara başlandı.
Haluk Levent'in Ilıcalı'nın teklifine henüz bir yanıt vermediği öğrenildi.
KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI
Son dönemde kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle afet bölgelerine giden Haluk Levent, koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, yayınladığı videosunda "Doktor iki kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben neyi hafif atlatıyorum onu da bilmiyorum, dediğim gibi değişen bir şey yok. Ama yine de birkaç konserlerim var onlar ertelenecek. AHBAP faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu şekilde ZOOM toplantılarına giriyorum keyifli keyifli" demişti.
TÜRKİYE'DEN AYRILACAK
Başarılı sanatçı Haluk Levent, geçtiğimiz gün Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türkiye'den ayrılacağını açıklamıştı.
Levent, paylaşımında "Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. AHBAB üyeliğim devam edecek. AHBAP'ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana" ifadelerini kullanmıştı.
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