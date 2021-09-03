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Yargıtay, 28 Şubat davasının itirazlarını inceleyecek

İnceleme sonucunda savcılık, itirazı yerinde görmesi halinde gereğinin yapılması için dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine iletecek. Daire, önceki kararında herhangi bir değişiklik yapmaması durumunda dosyayı nihai karar için Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderecek
03 Eylül 2021 12:31
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Yargıtay, 28 Şubat davasının itirazlarını inceleyecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık avukatlarının itirazı üzerine, 1700 klasörden oluşan 28 Şubat dava dosyasını Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinden istedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamlamasının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, cezası kesinleşen 14 kişi hakkındaki hükmün kesinleşme kararını 18 Ağustos'ta infaz savcılığına gönderdi. Müebbet hapis cezasına çarptırılan, aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 emekli general hakkında 19 Ağustos'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi.

Sonraki günlerde yakalanan sanıklar, hükmün infazı için cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, infaz kararın ardından sanık avukatları, yeniden yargılama yapılması için gerekli koşullar oluştuğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına itirazda bulundu.

Bunun üzerine Başsavcılık, itirazları değerlendirmek için 28 Şubat davasını karara bağlayan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinden 1700 klasörden oluşan dosyayı istedi.

Mahkeme kaleminin çalışmayı tamamlamasıyla klasörler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

İnceleme sonucunda savcılık, itirazı yerinde görmesi halinde gereğinin yapılması için dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderecek.

Bu aşamadan sonra ceza dairesi, önceki kararında herhangi bir değişiklik yapmaması durumunda nihai karar için dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna iletecek.

- Hükmü bozulan sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak

Öte yandan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, temyiz incelemesi sonucu haklarındaki hüküm bozulan sanıklar eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in yeniden yargılanmasına 22 Kasım'da başlanacak.
Anadolu Ajansı
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