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Aşısız tren yolcusu PCR testi sunmazsa ilk istasyonda indirilecek

Kontrol esnasında gerekli belgeleri ibraz edemeyen yolcuların seyahatine izin verilmeyecek, trende tespit edilmesi halinde ilk istasyonda indirilerek bilet ücretleri iade edilmeyecek
03 Eylül 2021 13:42
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Aşısız tren yolcusu PCR testi sunmazsa ilk istasyonda indirilecek

- Şehirlerarası tren yolculuklarında 18 yaş altı yolcular HES koduyla seyahat edebilecekken, 18 yaş üzeri yolcular aşı olduklarını HES uygulamasından belgeleyecek, aşılanmamış ve hastalık geçirmemiş yolcular ise azami 48 saat öncesinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz ederek seyahat edebilecek.

AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığının "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi" çerçevesinde, şehirlerarası tren yolculuğuyla ilgili olarak 2 yaş altı bebek yolcular için HES kodu gerekmiyor, 18 yaş altı yolcular ise HES koduyla biletlerini alabilecek, trenle seyahat edebilecekler.

18 yaş üzeri yolcular biletlerini HES koduyla satın alacak ve trene binerken, aşılı olanlar ve hastalığı geçirerek bağışıklık kazanan yolcular (Kovid 19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) durumlarını HES uygulamasından belgeleyerek, aşılanmamış ve hastalık geçirmemiş yolcular ise azami 48 saat öncesinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmek suretiyle seyahat edecekler.

Gar ve istasyon girişlerinde ise HES kodu kontrolü devam edecek.

YHT kontrol noktaları ile trenlerde yapılacak kontrol esnasında gerekli belgeleri ibraz edemeyen yolcuların seyahatine izin verilmeyecek, trende tespiti halinde ilk istasyonda trenden indirilerek bilet ücretleri iade edilmeyecek.

Seyahat bilgileri, salgın süresince gerekli önlemleri almak ve gerektiğinde filyasyon uygulamalarında kullanılmak üzere yetkili makamlarla paylaşılacak.
Anadolu Ajansı
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