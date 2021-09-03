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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
03 Eylül 2021 13:50
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya hesaplarından örgütün propagandasını yaptıkları belirlenenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 kurusıkı tabancayla çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı
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