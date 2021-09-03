1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursa Bölge İdare Mahkemesi faaliyete geçti

Adalet Bakanlığının oluruyla kurulan Bursa Bölge İdare Mahkemesi, 1 Eylül itibarıyla yargısal faaliyetlerine başladı.
03 Eylül 2021 13:54
+Aa- Yazdır
Bursa Bölge İdare Mahkemesi faaliyete geçti

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yargı Reformu Stratejisi ile İnsan Hakları Eylem Planı'nda yargısal faaliyetlerin hızlandırılması ve vatandaşların adalete erişiminin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İstinaf kanun yolu sayesinde vatandaşların hukuki güvencesi artıyor, uyuşmazlıkların daha etkin bir yargılamayla çözülmesi sağlanıyor.

Bu kapsamda ilk olarak adli yargıda istinaf incelemesi yapmak üzere kurulan bölge adliye mahkemeleri 20 Temmuz 2016'da 7 bölgede faaliyete geçti. Bu sayı 2019 itibarıyla 15'e çıkarıldı. İdari yargıda ise 2016'da 7 yerde faaliyete geçen bölge idare mahkemesi sayısı 2020'de 8'e ulaştı.

Bursa Bölge İdare Mahkemesinin 1 Eylül itibarıyla yargısal faaliyetlerine başlamasıyla ülke genelindeki bölge idare mahkemesi sayısı 9 oldu.

Adalet Bakanlığının teklifi üzerine, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, bazı il ve mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bursa Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi de belirlenmişti.

Buna göre Bursa, Sakarya, Bilecik ve Yalova bölge idare mahkemesi yönünden İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Bursa Bölge İdare Mahkemesi yargı alanına bağlandı. Eskişehir'in de bölge idare mahkemesi yönünden Ankara Bölge İdare Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Bursa'ya bağlanmasına karar verildi. Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya'nın da bölge idare mahkemesi yönünden İzmir yargı alanından çıkarılarak Bursa'ya bağlanması kararlaştırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da 6 Eylül'de toplu taşıma bu saatlerde ücretsiz
03 Eylül 2021 15:43		 3 bin metre uzunluğundaki Salarha Tüneli yarın açılacak
03 Eylül 2021 15:10
1. sınıf öğrencisi pozitif çıktı, 30 öğrenci ve öğretmen karantinada
03 Eylül 2021 14:37		 Üniversiteden açıklama: İlanımız belirli bir kişiyi işaret etmiyor
03 Eylül 2021 11:01
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge
03 Eylül 2021 10:09		 Valilik: Yaklaşık 40 hektarlık bir örtü yangını olduğunu düşünüyoruz
03 Eylül 2021 10:05
Sosyal medyaya 'Yalan mı, değil mi? komisyonu!
03 Eylül 2021 09:11		 Kesintilere karşı acil müdahale timi
03 Eylül 2021 09:05
Sadece kimlikle seyahat edilen ülke sayısı artıyor
03 Eylül 2021 07:40		 Süresi dolan engelli raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı
02 Eylül 2021 21:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:43 - İstanbul'da 6 Eylül'de toplu taşıma bu saatlerde ücretsiz15:40 - Danilo Şef'in programı terk etme nedeni belli oldu15:37 - Oğlak yeme yarışması: 2 gün aç kaldılar, 4 dakikada yediler15:34 - Rıza Bey Apartmanı davası sanığı: Mimarı olmama rağmen projeyi ben çizmedim15:29 - Adıyaman'da PKK üyesi 2 zanlı tutuklandı15:23 - Kadınların gasp parasına getirdikleri savunma: Hayır amaçlı aldık
15:17 - Zabıta ekiplerine asılsız kavga ihbarıyla 'Zabıta Haftası' sürprizi15:10 - Stor perdenin hayattan kopardığı 5 yaşındaki Miray toprağa verildi15:10 - 3 bin metre uzunluğundaki Salarha Tüneli yarın açılacak15:06 - Kuyumcudan bileziği alıp kaçan zanlı tutuklandı15:05 - Pandemi ev kazalarını artırdı: Göz yaralanmalarında ciddi artış oldu14:58 - Merkez Bankası rezervleri 118,3 milyar dolar oldu
14:58 - Ücretleri topladılar, sonra özel okulu kapatarak ortadan kayboldular14:57 - Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 903,6 milyar lira oldu14:49 - PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş 49 el yapımı patlayıcı bulundu14:49 - İOS ve Android kullanıcıları dikkat! WhatsApp'ın o sorunu çözüldü14:37 - 1. sınıf öğrencisi pozitif çıktı, 30 öğrenci ve öğretmen karantinada
14:35 - İzmir'de evlat nöbeti tutan baba Ankara'ya yürümek istiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İki ayda memurların maaşı eridi... Enflasyon farkı oluşmak üzere
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Telekom çalışanlarına seyyanen 850 TL
20 bin öğretmen atama sonuçları yayımlandı
Ekmeğe yüzde 25 gizli zam geldi
12 kişilik temizlikçi kadrosuna 13 bin 785 kişi başvurdu
Otomobil fiyatları 1,5 yıl sonra ilk defa geriledi
Eğitim Uzmanı, Nagehan Alçı'ya katlanamadı: Alın beni yayından
İstifa eden memurların KİT'lere geçişiyle ilgili önemli ayrıntı!
1. sınıf öğrencisi pozitif çıktı, 30 öğrenci ve öğretmen karantinada
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sınav yerine önceden gitmek 3
fransız atasözleri 1
gözlüğü evde unutmak 2
metal 1
hayırlı bir iş 1
derler de derler 1
Terliği ters giyen çocuk 4
memur dediğin 2
Bugün olanlar 1
ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın 1
SON İLANLAR
MEB proje kapsamında teknik personel alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Altunhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 72 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam