Bursa Bölge İdare Mahkemesi faaliyete geçti

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yargı Reformu Stratejisi ile İnsan Hakları Eylem Planı'nda yargısal faaliyetlerin hızlandırılması ve vatandaşların adalete erişiminin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İstinaf kanun yolu sayesinde vatandaşların hukuki güvencesi artıyor, uyuşmazlıkların daha etkin bir yargılamayla çözülmesi sağlanıyor.

Bu kapsamda ilk olarak adli yargıda istinaf incelemesi yapmak üzere kurulan bölge adliye mahkemeleri 20 Temmuz 2016'da 7 bölgede faaliyete geçti. Bu sayı 2019 itibarıyla 15'e çıkarıldı. İdari yargıda ise 2016'da 7 yerde faaliyete geçen bölge idare mahkemesi sayısı 2020'de 8'e ulaştı.

Bursa Bölge İdare Mahkemesinin 1 Eylül itibarıyla yargısal faaliyetlerine başlamasıyla ülke genelindeki bölge idare mahkemesi sayısı 9 oldu.

Adalet Bakanlığının teklifi üzerine, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, bazı il ve mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bursa Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi de belirlenmişti.

Buna göre Bursa, Sakarya, Bilecik ve Yalova bölge idare mahkemesi yönünden İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Bursa Bölge İdare Mahkemesi yargı alanına bağlandı. Eskişehir'in de bölge idare mahkemesi yönünden Ankara Bölge İdare Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Bursa'ya bağlanmasına karar verildi. Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya'nın da bölge idare mahkemesi yönünden İzmir yargı alanından çıkarılarak Bursa'ya bağlanması kararlaştırıldı.