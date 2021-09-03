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Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtıp, vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.
|03 Eylül 2021 13:57
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Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp vatandaşlardan yaklaşık 3 milyon lira dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Muğla, Şanlıurfa, Kütahya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 11 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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