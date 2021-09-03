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CHP'li Kaya, Milli Eğitim Bakanlığına ek bütçe verilmesini istedi

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığına 15 milyar lira ek bütçe verilmesi yönünde TBMM'ye bir düzenlemenin getirilmesi halinde buna destek vereceklerini söyledi.
03 Eylül 2021 13:59
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CHP'li Kaya, Milli Eğitim Bakanlığına ek bütçe verilmesini istedi

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Okullarda ödenek yetersizliği nedeniyle sorunlar yaşandığını savunan Kaya, TBMM'ye Milli Eğitim Bakanlığına ek bütçe verilmesi yönünde bir düzenlemenin getirilmesi halinde buna destek vereceklerini belirtti. Kaya, "15 milyar ek bütçe verilsin hem öğretmen ihtiyacı karşılansın hem de eğitim öğretimin diğer ihtiyaçları sağlansın." diye konuştu.

CHP'li Kaya, okullara temizlik ve güvenlik görevlisi ataması yapılıp yapılmadığını da sordu.

Bir gazetecinin HDP'nin Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağı tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine Kaya, "Siyasal partiler kendi yollarını kendileri çiziyorlar. Bugüne kadar zaten seçimlere kendi başlarına girdiler, kendi cumhurbaşkanı adayını çıkardılar. Milli İttifakı'nın bileşenleri belli; Demokrat Parti, Saadet Partisi, İYİ Parti ve CHP. Millet İttifakı'na yeni partiler katılır mı? O, siyasi partilerin kendi organlarında vereceği karardır." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
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