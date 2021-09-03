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WhatsApp desteği keseceği telefon modellerini açıkladı

WhatsApp önümüzdeki aylarda eskiyen iOS ve Android cihazları için güncelleme desteği vermeyeceğini duyurdu.
03 Eylül 2021 14:07
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WhatsApp desteği keseceği telefon modellerini açıkladı

WhatsApp, eski model cihazlara güncelleme desteği vermeyi keseceğini açıkladı. Daha önce iOS 8 ve öncesi iPhone modellerine, Android tarafında ise Android 2.3.7 öncesi modellere desteği sonlandıran WhatsApp şimdi de bazı iPhone ve Android cihazlara destek vermeyeceğini duyurdu.

1 Kasım'dan itibaren 43 akıllı telefon modeli WhatsApp'ta şifreli mesajlaşma servisini kullanarak mesaj, resim ve görüntülü arama özelliklerini kaybedecek.

Android 4.0.4 veya daha eski bir sürümün yüklü olduğu akıllı telefon modelleri, iOS 9 veya önceki bir sürümün yüklü olduğu iPhone'lar bu kapsamda WhatsApp'ın destek vermeyeceği modeller arasında yer alıyor.

WHATSAPP'IN DESTEĞİ KESECEĞİ AKILLI TELEFON MODELLERİ

LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, ve Optimus F3Q.

ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 ve Grand Memo.

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S ve Ascend D2.

Sony: Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.

Alcatel: One Touch Evo 7

Diğer: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 ve THL W8

Apple: iPhone SE, iPhone 6S, ve iPhone 6S Plus.

WhatsApp, artık bazı eski telefonları desteklemeyecek olsa da bu durum, uygulamanın aniden çalışmayı durduracağı anlamına gelmiyor.

Yukarıdaki telefonlarda WhatsApp kullanılabilecek, ancak telefonlar uygulamanın yeni güvenlik güncellemelerine erişemeyecek ve kişisel veriler risk altında olacak.
Memurlar.Net
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