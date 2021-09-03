Altın yatırımcısını uyardı! Rekorlar çok yakın

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar ve altın yatırımcısına önemli uyarılarda bulundu. Dolar/TL'de yaşanacak büyük kırılma için tarih veren İslam Memiş, Gram altın ve Ons altında ralliler beklediğini vurguladı.

FED'İN KARARI DOLAR VE ALTINDA KIRILMAYA YOL AÇACAK

Dolar/TL'deki büyük kırılma için 28 Eylül'de ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz toplantısına işaret eden İslam Memiş, "Geçen hafta Jackson Hole toplantısında FED başkanı Powel'ın söylemleriyle birlikte yıl sonunda varlık alımı azaltımı süreci gerçekleşecek. Merkez Bankası'nda da bir faiz indirime süreci var. Enflasyon yüksek ve böyle bir karışıklık var. Hem FED'in hem de Merkez Bankası'nın Eylül ayında yapacağı toplantılar çok önemli. Bu toplantılar sonunda Dolar endeksinde mutlaka aşağı ya da yukarı yönlü bir kırılma olacaktır. Bu da dolayısıyla altın fiyatlarında da bir kırılma yaşanmasına yol açacak. Gümüş yatırımcısı da FED toplantısıyla oldukça ilgili. Bu tarafta da aşağı ya da yukarı yönlü bir kırılma gerçekleşecek. FED'in varlık alımı kararı ve faiz yükseltmesi şeklindeki uluslarası piyasalarda doların değerinin artıracak adımları, gelişmekte olan ülkelerde de doların yükselişe geçmesine yol açacak. Merkez Bankası'nın da faizi düşürme politikası belirlemesi, dolayısıyla TL/Dolar'daki gerilemeyi yeniden yukarı yönlü hareketlenidrecektir. Bundan dolayı, dövizle ticaret yapan, dövize ihtiyacı olan veya dövizle altın almak isteyen yatırımcılar için Eylül ayının son haftası oldukça önemli." diye konuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

Merkez Bankası'nın 23 Eylül'deki toplantısına işaret edern İslam Memiş, "Siyasi beklentiler Merkez Bankası'nın yılın son çeyreğinde faiz indirimine gideceği yönünde. Tahminmice 300 - 350 baz puan indirim yapacağını öngörüyorum. Büyüme rakamlarının pozitif gelmesi Merkez Bankası'nın elini güçlendiriyor. Ama bu nasıl olacak? Doların yükselişi nasıl engellenecek? Enflasyonla alakalı nasıl bir süreç işlenecek ki; ABD, Çin ve Avrupa'da enflasyon belası var. Buna rağmen bu nasıl gerçekleşecek. Burada büyük bir soru işareti var. Bunu da yılın son çeyreğinde göreceğiz. Son gelen enflasyon rakamından sonra bırakın faiz indirimini, faiz artırıı yapar beklentim vardı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında faize vurgu yapması, Merkez Bankası'nın son çeyrekte kesinlikle faiz indirimi yapacağını bize gösteriyor." diye konuştu.

ONS VE GRAMDA YENİ REKORLAR GELECEK

Altın yatırımcısına önemli uyarılar yapan İslam Memiş, "Gram altın yatırımcısı ve Dolar/Altın'la işlem yapan ONS yatırımcısı ayrı olmak üzere iki uyarım var. FED'in varlık alımından bahsediyoruz, bu altında dolarla işlem yapanları ilgilendiriyor. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcı altından umudunu kestiyse yavaş yavaş dolar pozisyona hazırlık yapabilir. Altının Ons fiyatında yukarı yönlü ralliler beklentim sürüyor. Yıl sonuna kadar 1835, 1880, 1890 dolar üstünde rakamları görme olasılığımız çok. Yüksek enflasyonun olduğu her yerde altın her zaman değer artışını sürdürür. Gram/TL yatırımcısı için ise; Dolar/TL'de 8.30 seviyesinin altına sarkma var. Muhtmelen dolarda 8.10 TL'ye kadar yaşacak sarkmalarla birlikte, gram altında da 480 TL altına sarkmalarda yaşanabilir. Bu konumda gram altın alınabilir. Çünkü yıl sonuna kadar Gram altında yükselişin 520, 540 ve 580 zirvesini test etmesi söz konusu. Bugünkü ekonomik tabloda yaşanan düşüşlerin kalıcı olmayacağı göz alındığında gram altın yatırımcısı için iyi alım fırsatları sunuyor. Elinde altın bulunduranlara ise acele kararlar vermeyin, çünkü yeni rekorlar gelebilir. " ifadelerini kullandı.

REŞAT VE HAMİD ALTIN YATIRIMCISI DİKKAT!

İstanbul'da sahte altın operasyonu hakkında konuşan İslam Memiş, "Kalpazanların sahte ve düşük ayar altınları basması her yıl artıyor ve dolayısıyla emniyetimiz güvenlik kollarınız bu konuyla alakalı yılda bir çok kez operasyon düzenliyorlar. Reşat ve Hamid altınlar biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinden sonra basımı ve satışı yasaktır. Cumhuriyet altının basıp yetkisi de Darphane Genel Müdürlüğü'ndedir. Dolayısıyla dışarıda basımı yasaktır. Cumhuriyet tarihinden bu yana kuyumcularda, internette reşat ve hamid altın satılıyor. . Şuanda reşat ve hamid altın karaborsada. Herkes reşat ve hamid altınlarını elinden çıkartmak veya saklamak zorunda kaldı. Kuyumcuya giden bir altın yatırımcısı bana reşat, hamid beşi bir yerde ver dese kuyumcu vermeyecektir. Bu konuda yasal düzenleme şart." diye konuştu.