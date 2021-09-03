İzmir'de evlat nöbeti tutan baba Ankara'ya yürümek istiyor
|03 Eylül 2021 14:35
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İzmir'de terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı kızı için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, eyleminin 3. yılında Ankara'ya yürüyerek HDP Genel Merkezi önünde çocuğunu alana kadar kamp yapacağını söyledi.
HDP İzmir İl Başkanlığı binasındaki silahlı saldırı sonrası nöbetine Konak Meydanı'nda devam eden Laçin, 3 Eylül 2019'da dağa kaçırılan kızı için başlattığı evlat nöbetinin 2 yılını doldurduğunu belirtti.
Bugün evlat nöbetinin 3. yılına girdiğini söyleyen Laçin, çocuklarını kurtarmak için Diyarbakır'da nöbet tutan anne ve babaları izlediğini, evlatlarına kavuştuklarını görünce İzmir'de nöbete başlamaya karar verdiğini anlattı.
Eylemini kızına kavuşuncaya kadar sürdüreceğini ifade eden Laçin, şunları kaydetti:
"İnşallah bu 3. yıl evlatlarımıza kavuşma yılı olacak. Bu ümitle mücadelemize devam edeceğiz. Benim 3. yılda hedefim Ankara'ya yürümektir, en geç 13 Eylül'de. İzni çıkarsa Meclis veya Anayasa Mahkemesi önünde bir açıklama yapacağım. Daha sonra HDP Genel Merkezi önünde evladımı alana kadar kamp yapacağım. Ölmek var, dönmek yok."
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