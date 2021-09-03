İHL'li öğrencilerin tasarladığı araç TEKNOFEST'te piste çıkacak
|03 Eylül 2021 14:35
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Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tasarladıkları elektrikli araçla, TEKNOFEST yarışmasına katılıyor.
Projeden sorumlu öğretmen Devrim Ertuğrul koordinesindeki 10 öğrenci, TÜBİTAK ve Düzce Belediyesinin desteğiyle "Asel 81" adını verdikleri elektrikli aracı üretti.
Öğrenciler, 7,5 ayda geliştirdikleri "Asel 81" isimli elektrikli araçlarıyla TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarının 4-5 Eylül'de Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek final etabında 40 takım arasından en iyisi olmak için yarışacak.
- "Derece elde etmek istiyoruz"
Ertuğrul, AA muhabirine, öğrencilerin başarılı bir araç tasarladığını söyledi.
TEKNOFEST'in önemine işaret eden Ertuğrul, "TEKNOFEST okullarımıza büyük bir dinamik katıyor. Öğrenciler, TEKNOFEST yarışmalarına katılarak hem pandemi sürecini daha verimli geçirdi hem de kendilerini geliştirdiler." dedi.
Ertuğrul, aracın 7,5 ayda tasarlandığını aktararak, 40 takım arasından en iyisi olmak için yarışacaklarını kaydetti.
Aracı en düşük güçle en fazla yolu katetmesi için tasarladıklarını anlatan Ertuğrul, "Elektrikli araç yarışmalarına katılan araçların öğrenci tasarımları olmasının yanında burada önemli olan aracın verimli olması. En düşük gücü harcayan ve en uzun mesafeye giden araçlar elde etmek için de aracın hafif olması, motorunun verimli olması gerekiyor." diye konuştu.
Ertuğrul, Asel 81 ile derece elde ederek Düzce'ye dönmek istediklerini sözlerine ekledi.
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