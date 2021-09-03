PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş 49 el yapımı patlayıcı bulundu

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 'MAZERET İZNİNİ' BAŞKA TARİHTE KULLANABİLİR Mİ? Sözleşmeli personele eşinin doğum yapması halinde on gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde ve her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilmekte olup, bu izinlerin başlangıç tarihi konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.