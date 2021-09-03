Merkez Bankası rezervleri 118,3 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 27 Ağustos haftasında 9 milyar 709 milyon dolar artarak 118 milyar 265 milyon dolara yükseldi.
|03 Eylül 2021 14:58
|+Aa- Yazdır
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 27 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 9 milyar 786 milyon dolar artışla 77 milyar 956 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Ağustos'ta 68 milyar 170 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 78 milyon dolar azalarak 40 milyar 386 milyon dolardan 40 milyar 308 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 9 milyar 709 milyon dolar artışla 108 milyar 556 milyon dolardan 118 milyar 265 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|31.01.2020
|27.520
|74.856
|102.376
|28.02.2020
|30.411
|77.414
|107.825
|27.03.2020
|31.325
|64.081
|95.406
|30.04.2020
|34.786
|51.457
|86.243
|29.05.2020
|36.667
|54.360
|91.027
|26.06.2020
|38.821
|51.417
|90.238
|30.07.2020
|43.572
|46.673
|90.245
|28.08.2020
|43.042
|41.594
|84.636
|25.09.2020
|41.097
|42.420
|83.517
|23.10.2020
|43.265
|45.086
|88.351
|27.11.2020
|40.299
|43.899
|84.198
|31.12.2020
|43.241
|49.965
|93.206
|29.01.2021
|42.169
|53.367
|95.536
|26.02.2021
|40.719
|54.495
|95.214
|26.03.2021
|39.746
|50.894
|90.640
|30.04.2021
|40.936
|46.915
|87.851
|28.05.2021
|43.884
|48.721
|92.605
|25.06.2021
|40.918
|59.240
|100.158
|30.07.2021
|41.592
|64.128
|105.721
|06.08.2021
|41.275
|67.736
|109.010
|13.08.2021
|39.743
|67.356
|107.099
|20.08.2021
|40.386
|68.170
|108.556
|27.08.2021
|40.308
|77.956
|118.265
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 903,6 milyar lira oldu
03 Eylül 2021 14:57
|Altın yatırımcısını uyardı! Rekorlar çok yakın
03 Eylül 2021 14:12
|Aşısız tren yolcusu PCR testi sunmazsa ilk istasyonda indirilecek
03 Eylül 2021 13:42
|Varank: Yatırımlarla bölgemizi hak ettiği refaha kavuşturacak
03 Eylül 2021 13:33
|Mehmet Muş: Cari fazla veren bir ülke konumuna ulaşacağız
03 Eylül 2021 13:30
|Borsa günün ilk yarısında geriledi
03 Eylül 2021 13:29
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
03 Eylül 2021 13:10
|Otomobil fiyatları 1,5 yıl sonra ilk defa geriledi
03 Eylül 2021 12:07
|Gün ortası döviz fiyatları
03 Eylül 2021 12:05
|Tarım ve Orman Bakanlığı, su okuryazarlığında eğitim seferberliği başlatacak
03 Eylül 2021 11:53