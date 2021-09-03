Kadınların gasp parasına getirdikleri savunma: Hayır amaçlı aldık
|03 Eylül 2021 15:23
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Aslı D., (28) ve Elmas D., (26) isimli kadınlar, Afyonkarahisar'ın Marulcu Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki İmaret Camii'nin bahçesinde mermer fabrikasında çalışan K.Y., (19) isimli gençle tanıştı.
10 TL'ye öpüşeceklerini söyleyen kadınlar, K.Y. ile anlaştı.
"BİZİ TACİZ EDİYOR DİYE BAĞIRIRIZ"
Daha sonra tenha bir yer arayan K.Y.'den, Aslı D. ve Elmas D., 20 TL daha istedi. Bunu da kabul eden K.Y., 20 TL'yi kadınlara verdi.
Kadınlarla birlikte Marulcu Mahullesi Gedik Ahmet Paşa Sokak civarına geldiklerinde ise Aslı D. ve Elmas D., bu defa K.Y.'ye, '100 TL daha ver yoksa bizi taciz ediyor diye bağırırız' söylemeleri üzerine şahıs korkarak kadınlara 100 TL'yi verip yanlarında ayrıldı.
POLİSTEN YARDIM İSTEDİ
Daha sonra '155 Polis İmdat Hattı'nı arayan genç, durumu anlatarak polisten yardım istedi.
İhbar üzerine harekete geçen polis Aslı D. ve Elmas D.'yi, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta yakalayarak gözaltına aldı.
'HAYIR AMAÇLI PARA VERDİ'
Karakola götürülen kadınlar K.Y.'den toplamda 130 para aldıklarını ancak K.Y.'nin bu parayı kendilerine hayır amaçlı verdiğini öne sürdü.
Yapılan incelemeler Aslı D.'nin 17, Elmas D.'nin ise 6 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilirken, kadınların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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