Oğlak yeme yarışması: 2 gün aç kaldılar, 4 dakikada yediler
|03 Eylül 2021 15:37
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde açılan fuarda oğlak yemenin özendirilmesi için Tekirdağ Koyun ve Keçici Yetiştiricileri Birliği tarafından oğlak yeme yarışması düzenlendi. Yarışmaya üç ilçeden olmak üzere, her ekipten beşer kişi katıldı. Oğlak yeme yarışmasının galibi olmak için yarışmacılardan bazıları yemek yemeyerek, midesini bu yarışma için 2 gün boş tuttu. Kimi yarışmacılarda yemek yiyebilmek için yarışmanın hemen öncesinde antrenman amaçlı yemek yediklerini ifade etti. Yarışma öncesinde 10 kilogramdan oluşan pişmiş oğlak eti, masalarda hazırlanarak, 3 gruptan oluşan yarışmacılar masaların başına alındı.
Çiğnemeden yediler
Yarışma startı verildiğinde, yarışmacılar adeta etleri çiğnemeden mideye indirmeye çalıştı. Kıyasıya oğlak eti yeme mücadelesinde kendilerini aç bırakarak yarışmaya katılan grup 10 kilo eti 4 dakikada yiyerek yarışmanın galibi olurken, Süleymanpaşa ilçesinden katılan grup oğlak etlerini 4 buçuk dakikada tüketerek ikinci, mide antrenmanı yaparak yarışmanın hemen öncesinde karnını doyuran Hayrabolulu grup ise yarışmanın üçüncüsü oldu.
Oğlak ufak geldi
Yarışmaya 2 gün aç kalarak birinci olan grup, "Oğlaklar ufak geldi. Seneye
daha büyük oğlak isteriz" demeyi de ihmal etmedi.
Yarışmaya Tekirdağ'ın Malkara İlçesinden katılıp yarışmayı birinci bitiren gruptan Murat Akman, "Bu yarışma için akşamdan hazırlanıp geldim. İddialıyım birinci olacağım. Bu yarışmayı seviyoruz. Oğlak yemeyi seviyoruz. Dün akşamdan beridir yemek yemiyorum. Geçen dönemde birinci olmuştum. Bu dönemde iddialıyım" diye konuştu.
"Aç karınla ben yiyemiyorum"
Yarışma öncesi yemek yiyerek mide antrenmanı yaptıklarını dile getiren Osman
Uysal ise "Ben oğlak yemeği seviyorum. 2019'un şampiyonu biziz. Kendim her yıl
evimde 7-8 tane oğlak yerim. Birinci olmak için leylek gibi yiyeceksin, çiğnemeyeceksin.
Leylekler ne yapar havaya atar yutar. Yarışma için antrenman yaptım. Ne yaptım
biliyor musun. Bir saat önce karnımı doyurup geldim. Aç karınla ben yiyemiyorum.
2019'da bu yarışın birincisiyiz. Bir dakika 13 saniyede yarışı bitirdik. 10
kiloluk bir oğlak var burada" dedi.
Yarışma sonucunda dereceye girenlere çeşitli plaket ve ödüller verildi.
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