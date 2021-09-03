1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aşı olmayan işçiye haftada bir PCR şartı

COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek.
03 Eylül 2021 15:54
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri ya da işveren tarafından istenebilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almanın, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemenin, Bakanlığın asli görevleri arasında olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda, Bakanlık tarafından işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Kovid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren 2 Eylül 2021 tarihli genel yazının 81 il valiliğine gönderildiği ifade edilen açıklamada, ilgili yazıda, işverenlerin, iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü olduklarının hatırlatıldığı kaydedildi.

Aynı zamanda işverenlerin Kovid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesinin istendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Kovid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
21 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da carettaların ölümünde iki otele 482 bin 790 TL ceza
03 Eylül 2021 16:23		 YÖK rehber hazırladı: Üniversitelerde eğitim nasıl olacak?
03 Eylül 2021 16:09
İstanbul'da 6 Eylül'de toplu taşıma bu saatlerde ücretsiz
03 Eylül 2021 15:43		 3 bin metre uzunluğundaki Salarha Tüneli yarın açılacak
03 Eylül 2021 15:10
1. sınıf öğrencisi pozitif çıktı, 30 öğrenci ve öğretmen karantinada
03 Eylül 2021 14:37		 Bursa Bölge İdare Mahkemesi faaliyete geçti
03 Eylül 2021 13:54
Üniversiteden açıklama: İlanımız belirli bir kişiyi işaret etmiyor
03 Eylül 2021 11:01		 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge
03 Eylül 2021 10:09
Valilik: Yaklaşık 40 hektarlık bir örtü yangını olduğunu düşünüyoruz
03 Eylül 2021 10:05		 Sosyal medyaya 'Yalan mı, değil mi? komisyonu!
03 Eylül 2021 09:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:19 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:09 - Bahçeli'den 'yüzde 7 seçim barajı' açıklaması18:06 - 'İyidere-İkizdere tünelleri 17 milyon liralık tasarruf sağlayacak'17:55 - Dolar haftayı yükselişle tamamladı17:50 - Tosuncuk, liseyi dışarıdan bitirmek için ders çalışıyor17:49 - Çeyrek altın günü 10 TL artışla kapattı
17:45 - Otomobiline top geldiği için komşusunu av tüfeğiyle öldürdü17:43 - Yapı markette çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi gözaltında17:38 - AK Partili Şahin: Mansur Yavaş, Ankara'yı 90'lı yıllara götürdü17:27 - Bakan Koca: Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden yüksek17:19 - Veli öğretmeni darp etti, sendikalar tepki gösterdi17:12 - Oğlak yeme yarışması: 2 gün aç kaldılar, 4 dakikada bitirdiler
17:06 - SPK'dan yatırımcıya 'foreks' uyarısı16:59 - 24 otel denetlendi, 12 otelde 5 bin litre kaçak içki ele geçirildi16:53 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon tüm dünyanın sorunu16:51 - İstanbul'da 5 ilçede 2,5 liralık ekmek tartışması16:46 - MSB, Akdeniz'deki sızıntı için KKTC'ye İHA gönderdi
16:40 - Yüz yüze eğitim pazartesi başlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İki ayda memurların maaşı eridi... Enflasyon farkı oluşmak üzere
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
20 bin öğretmen atama sonuçları yayımlandı
Telekom çalışanlarına seyyanen 850 TL
1. sınıf öğrencisi pozitif çıktı, 30 öğrenci ve öğretmen karantinada
İstanbul'da 5 ilçede 2,5 liralık ekmek tartışması
Eğitim Uzmanı, Nagehan Alçı'ya katlanamadı: Alın beni yayından
Danilo Şef'in programı terk etme nedeni belli oldu
Otomobil fiyatları 1,5 yıl sonra ilk defa geriledi
12 kişilik temizlikçi kadrosuna 13 bin 785 kişi başvurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kimyon 2
iştah 1
gözlüğü evde unutmak 2
maskeyle ders anlatmak 2
doğalgaza zam 2
müdür 1
şu anda dinlenen şarkı 1
ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın 1
john coffey 2
kapya biber 1
SON İLANLAR
MEB proje kapsamında teknik personel alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Altunhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 72 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam