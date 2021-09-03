MİT'in operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
|03 Eylül 2021 16:15
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