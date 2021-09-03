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Sınıf mevcudu 30'un altında kalan okullara kayıt alanı dışından öğrenci alınacak

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü sınıf mevcudu 30'un altında kalan okullara kayıt alanı dışından öğrenci alınması için 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında e-Okul üzerinden başvuru alacak
03 Eylül 2021 16:19
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Sınıf mevcudu 30'un altında kalan okullara kayıt alanı dışından öğrenci alınacak

MEB, yönetmelikte yer alan hüküm gereğince, sınıf mevcudu 30'un altında kalan okullara kayıt alanı dışından öğrenci alınması için 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında e-Okul üzerinden başvuru alacak. Nakil kura başlatma işlemleri ise 13 Eylül 2021 tarihinde yapılacak

Memurlar.Net
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