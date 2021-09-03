Sınıf mevcudu 30'un altında kalan okullara kayıt alanı dışından öğrenci alınacak
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü sınıf mevcudu 30'un altında kalan okullara kayıt alanı dışından öğrenci alınması için 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında e-Okul üzerinden başvuru alacak
|03 Eylül 2021 16:19
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