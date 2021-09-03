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Silahla öldürülen kadına 'normal ölüm' raporu yazan uzmana, yeniden yargılanma

Konya'da cinayete kurban gittiği belirlenen Hacar Rahimova için "normal ölüm" raporu verdikten sonra yargılanan ve beraat eden adli tıp uzmanının yeniden yargılanması istendi.
03 Eylül 2021 16:33
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Silahla öldürülen kadına 'normal ölüm' raporu yazan uzmana, yeniden yargılanma

Akşehir ilçesinde yaşayan ve 10 yıl önce tabancayla vurularak öldürülen Hacar Rahimova için adli tıp uzmanı Şerafettin D, "normal ölüm" raporu vermiş, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı da bunun ardından olayla ilgili takipsizlik kararı vermişti.

Olaydan bir hafta sonra Konya ve Afyonkarahisar'da 2'si kadın, 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Erhan Gerek, 12 Ağustos 2011'deki ifadesinde Rahimova'yı da kendisinin öldürdüğünü itiraf edince, ateşli silahla öldürülen kadına "normal ölüm" raporu veren adli tıp uzmanı Şerafettin D. hakkında "ihmal suretiyle adli görevi kötüye kullanmak" suçundan dava açılmıştı.

Yerel mahkeme, olayda sanık Şerafettin D'nin bir kastının olmadığına hükmederek beraat kararı vermişti.

Aradan geçen 10 yıldan sonra maktul kadının o dönem birlikte yaşadığı Ahmet M, Şerafettin D'nin başka suçlara karıştığını, 10 yıl önceki rapor nedeniyle Şerafettin D. hakkında açılan davada beraat ettiğini ve davada katılan olmasına rağmen kararın kendisine tebliğ edilmediğini öğrendi.

Ahmet M, bunun üzerine avukatı Mürsel Yağcı aracılığıyla, Akşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iletilmek üzere Ankara Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu'na, Şerafettin D'nin yeniden yargılanması için "eski hale getirme ve temyiz" dilekçesi verdi.

Ahmet M, Şerafettin D'nin yeniden yargılanmasını talep ettiği dilekçesinde, ölümün ateşli silahla yaralanmadan meydana geldiğinin bir adli tıp uzmanı tarafından tespit edilememesinin mümkün olmadığını savundu, Şerafettin D'nin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından yeniden yargılanmasını talep etti.

- Olay

Konya Akşehir ilçesinde yaşayan Hacar Rahimova (40), 5 Ağustos 2011'de evinde ölü bulunmuş, o dönem Doç. Dr. olan adli tıp uzmanı Şerafettin D, ölümün gırtlak kanserine bağlı damar patlaması ve beyin kanamasından kaynaklandığı yönünde rapor düzenlemişti.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili, normal ölüm olduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti.
Anadolu Ajansı
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