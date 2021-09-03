Yüz yüze eğitim pazartesi başlıyor
|03 Eylül 2021 16:40
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Kurallar etkinlikler ile öğretildi. Öğrencilerin arkadaşlarını tanıması sağlandı.
Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimi sona erdi.
Minikler okulu tanıdı
3 gün süren uyum eğitiminde sosyal ve sportif etkinlikler gerçekleştirildi.
Öğrenci ve velilere salgın tedbirleri kapsamında önlemler hatırlatıldı. Maske kullanımı, temizlik, fiziki mesafe, sağlıklı beslenme gibi konularda bilgilendirme yapıldı.
Yüz yüze eğitim pazartesi başlıyor
Uzun bir aranın ardından da yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kaldı.
Pazartesi günü öğrenciler okulun yolunu tutacak. Eğitim öğretim yılı için tüm yurtta ders zili çalacak.
Aşı olmayana PCR testi
Yüz yüze eğitimde aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanlarından haftada 2 kez PCR testi istenecek. Sonuçlar kayıt altında tutulacak.
Öğrencilerden ve velilerden ise PCR testi talep edilmeyecek.
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