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Bilişimle üretim pilot uygulaması 139 okulda devam edecek

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilişimle Üretim Pilot Uygulamasının 139 okulda uygulanmaya devam edileceğini açıkladı
04 Eylül 2021 00:04
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Bilişimle üretim pilot uygulaması 139 okulda devam edecek

2019 yılı Şubat ayında uygulanmasına başlanılan "Bilişimle Üretim Pilot Uygulaması" 2021-2022 eğpitim öğretim döneminde 139 okulda uygulamaya devam edilecek

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden gönderilen yazıda "2021-2022 eğitim öğretim yılında da ilgi Bakanlık Oluru doğrultusunda Ek'de listelenen ve hali hazırda pilot kapsamında olan 139 okulda uygulamanın bir önceki eğitim öğretim yılıyla aynı şekilde devam ettirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." denildi.
Memurlar.Net
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