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MSB, Akdeniz'deki sızıntı için KKTC'ye İHA gönderdi

MSB, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının KKTC'ye doğru yönelmesi üzerine Deniz Kuvvetlerine ait bir İHA'nın petrol sızıntısını görüntülemek üzere bölgede görevlendirildiğini duyurdu.
03 Eylül 2021 16:46
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MSB, Akdeniz'deki sızıntı için KKTC'ye İHA gönderdi

MSB, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının KKTC'ye doğru yönelmesi üzerine Deniz Kuvvetlerine ait bir İHA'nın petrol sızıntısını görüntülemek üzere bölgede görevlendirildiğini duyurdu.

Memurlar.Net
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