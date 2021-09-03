MSB, Akdeniz'deki sızıntı için KKTC'ye İHA gönderdi
MSB, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının KKTC'ye doğru yönelmesi üzerine Deniz Kuvvetlerine ait bir İHA'nın petrol sızıntısını görüntülemek üzere bölgede görevlendirildiğini duyurdu.
|03 Eylül 2021 16:46
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MSB, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının KKTC'ye doğru yönelmesi üzerine Deniz Kuvvetlerine ait bir İHA'nın petrol sızıntısını görüntülemek üzere bölgede görevlendirildiğini duyurdu.
Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğru yönelmesi üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının talep ettiği Deniz Kuvvetlerimize ait bir İnsansız Hava Aracı (İHA) petrol sızıntısını görüntülemek üzere bölgede görevlendirilmiştir.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 3, 2021
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