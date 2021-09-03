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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon tüm dünyanın sorunu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında; "Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. Avro Bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonu ile baş etmeye çalışıyor." dedi.
03 Eylül 2021 16:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Çok ciddi zorlukların yaşandığı bu bölge artık konforlu bir şekilde geçilebilecektir. Kalanı en kısa sürede tamamlanarak trafiğe açılacaktır. Sanayisiyle, turizmiyle giderek gelişen bu bölgemizde yaptığımız her yatırımın ülkemize çok ciddi geri dönüşleri olacağından şüphe duymuyoruz. Karadenizli hemşerilerimin bu imkanları en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum.

Ülkemizin altyapı projeleri bakımından en zor bölgesi olan Karadeniz'i adım adım hak ettiği değerlere, hizmetlere kavuşturuyoruz. Afetlere karşı da etkin bir mücadele yürütüyoruz. Karadeniz sahili boyunca bütün yaşanan sel felaketlerinin yol açtığı hasarları kısa sürede ortadan kaldırdık. Avrupa'da sel felaketlerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala hiçbir altyapının çalışmadığı haberlerini sizler de televizyondan izliyorsunuz. Biz insanımıza her türlü hizmetimizi sağlıyoruz. Bartın'da felaket oradayız, Sinop'ta felaket oradayız, Artvin'de felaket oradayız, Antalya'da yangın oradayız, Muğla'da yangın oradayız. Birileri biz bu adımları atarken 'Acaba önlerini nasıl keseriz?' diye buralara geliyor.

"Salgın döneminde dahi çalışmaktan, üretmekten geri durmadık"

Rize, bu yalan terörüne 2023'te en büyük dersi verecektir diyorum. Bu malum Millet İttifakı diye bir zillet ittifakı var ya bunlara en büyük dersi hemşerilerim verecektir. Fakat çok çalışacağız, nerede hemşerilerimiz varsa onların hepsini uyaracağız inşallah.

Salgın döneminde dünyanın tamamıyla birlikte haftalarca eve kapanmak mecburiyetinde kaldığımız günlerde dahi çalışmaktan, üretmekten geri durmadık. Önceki gün 2. çeyrek büyüme rakamının müjdesini almıştık. Dün de ihracatımızın tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştığı müjdesiyle güne başladık. Enflasyon sadece bizim değil, tüm dünyanın sorunudur. Avro Bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonu ile baş etmeye çalışıyor. Üretimde firmalarımız siparişlere artık yetişemiyor. Tüm bunları görmek için göz, duymak için kulak, söylemek için dil lazım. Ülke ve milletin felaketinden kendilerine çıkar uman bazı zihniyetlerin kalbi kararmıştır.

Bu ülkede yaşayan 84 milyon olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece bu devletin üstesinden gelemeyeceği hiçbir engel yoktur.

Memurlar.Net
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