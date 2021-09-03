Veli öğretmeni darp etti, sendikalar tepki gösterdi
|03 Eylül 2021 17:19
|+Aa- Yazdır
Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası önünde bir araya gelen Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir-Sen, Eğitim Sen ve Eğitim İş sendikaları temsilcileri, Şehzadeler ilçesindeki Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Sabahattin Ercan'ın bir öğrenci velisi tarafından darbedilmesini protesto etti.
Ortak basın açıklamasını okuyan Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, başta doktor, polis ve öğretmen olmak üzere kamu görevlilerine karşı artan şiddetin bir anca önce bitmesini temenni etti.
Eğitim çalışanları olarak bir daha bu tür olaylarla karşı karşıya kalmak istemediklerini dile getiren Atalay, "İlgilileri ve yetkilileri bir kez daha uyarmakta yarar var. Canı sıkılan veli geliyor okula öğretmenleri, orada çalışanları tartaklayabiliyor, darbedebiliyor. Artık bunlara bir dur denilmesini istiyoruz." diye konuştu.
Öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının korunması için güçlü yasalara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Atalay, bu tür eylemleri yapanların en ağır cezalarla cezalandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yapı markette çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi gözaltında
03 Eylül 2021 17:43
|24 otel denetlendi, 12 otelde 5 bin litre kaçak içki ele geçirildi
03 Eylül 2021 16:59
|Silahla öldürülen kadına 'normal ölüm' raporu yazan uzmana, yeniden yargılanma
03 Eylül 2021 16:33
|Rıza Bey Apartmanı davası sanığı: Mimarı olmama rağmen projeyi ben çizmedim
03 Eylül 2021 15:34
|Kadınların gasp parasına getirdikleri savunma: Hayır amaçlı aldık
03 Eylül 2021 15:23
|Stor perdenin hayattan kopardığı 5 yaşındaki Miray toprağa verildi
03 Eylül 2021 15:10
|Kuyumcudan bileziği alıp kaçan zanlı tutuklandı
03 Eylül 2021 15:06
|Ücretleri topladılar, sonra özel okulu kapatarak ortadan kayboldular
03 Eylül 2021 14:58
|Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
03 Eylül 2021 13:57
|Aniden yola çıkan çocuğu kurtarmak isterken öldüler
03 Eylül 2021 07:53