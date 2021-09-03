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Bakan Koca: Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden yüksek

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Çocuklarımız ve gençlerimiz Pazartesi okullarına kavuşuyor. Güvenilir şartlarda eğitim için dayanışma içinde olmalıyız. Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden yüksek. Kendi sağlıkları kadar öğrencilerine sevgileri de söz konusu. Bütün topluma büyük sorumluluk düşüyor." dedi.
03 Eylül 2021 17:27
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Bakan Koca: Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden yüksek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılacağı pazartesi gününe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında; "Çocuklarımız ve gençlerimiz Pazartesi okullarına kavuşuyor. Güvenilir şartlarda eğitim için dayanışma içinde olmalıyız. Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden yüksek. Kendi sağlıkları kadar öğrencilerine sevgileri de söz konusu. Bütün topluma büyük sorumluluk düşüyor." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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