Yapı markette çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi gözaltında
|03 Eylül 2021 17:43
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesinde faaliyet gösteren bir yapı malzemesi satan firmada yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangına ilk iş yeri çalışanları müdahale etti, ancak alevleri söndürmekte başarısız oldular. İşletme sahibi Erhan Başbaş yangında ağır yaralandı. Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Erhan Başbay kurtarılamadı. Diğer yaralı M.H.B. ise Özel Körfez Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan M.H.B daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin çalışmasıyla söndürüldü.
Jandarma ve itfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmada, yangının, iş yerinde N.A.'nın kaynak yaptığı esnada kıvılcımların işletme içerisinde bulunan kimyasal maddelere sıçraması neticesinde çıktığı iddia edildi. N.A'nın jandarma tarafından gözaltında tutulduğu öğrenildi.
Yangında iş yeri önünde bulunan otomobillerle bitişiğindeki tekel bayiinde de hasar meydana geldi. Yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bir kişinin hayatını kaybettiği yangınla alakalı savcılık soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Veli öğretmeni darp etti, sendikalar tepki gösterdi
03 Eylül 2021 17:19
|24 otel denetlendi, 12 otelde 5 bin litre kaçak içki ele geçirildi
03 Eylül 2021 16:59
|Silahla öldürülen kadına 'normal ölüm' raporu yazan uzmana, yeniden yargılanma
03 Eylül 2021 16:33
|Rıza Bey Apartmanı davası sanığı: Mimarı olmama rağmen projeyi ben çizmedim
03 Eylül 2021 15:34
|Kadınların gasp parasına getirdikleri savunma: Hayır amaçlı aldık
03 Eylül 2021 15:23
|Stor perdenin hayattan kopardığı 5 yaşındaki Miray toprağa verildi
03 Eylül 2021 15:10
|Kuyumcudan bileziği alıp kaçan zanlı tutuklandı
03 Eylül 2021 15:06
|Ücretleri topladılar, sonra özel okulu kapatarak ortadan kayboldular
03 Eylül 2021 14:58
|Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
03 Eylül 2021 13:57
|Aniden yola çıkan çocuğu kurtarmak isterken öldüler
03 Eylül 2021 07:53