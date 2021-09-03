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Otomobiline top geldiği için komşusunu av tüfeğiyle öldürdü

Kayseri'de komşusunu, oğlunun oynadığı top otomobiline geldiği için av tüfeğiyle öldüren Faruk Kahraman tutuklandı. Komsunun kendisine kürekle saldırdığını iddia ederek kendini kurtarmak için ateş ettiğini söyleyen zanlı "Pişmanım" dedi.
03 Eylül 2021 17:45
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Otomobiline top geldiği için komşusunu av tüfeğiyle öldürdü

Kayseri'de otomobiline top geldiği için komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, 1 Eylül günü Melikgazi ilçesi Danışmend Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Evren Karaca'nın (40) oğlu mahallede top oynamaya başladı. Komşuları Faruk Kahraman (29), topun otomobiline isabet etmesi nedeniyle çocuğa kızdı. Çocuğun durumu babası Evren Karaca'ya anlatmasıyla iki komşu arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma Faruk Kahraman'ın kapısının önünde kavgaya dönüştü. Faruk Kahraman evden aldığı av tüfeğiyle Evren Karaca'yı vücudunun 4 yerinden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Karaca'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Karaca doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Faruk Kahraman ise polis ekiplerince yakalandı.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Cinayet zanlısının emniyette verdiği ifadesinde, "Çocuğun babası Faruk Kahraman bana kürekle saldırmaya çalıştı. Ben de kendimi korumak için evden aldığım av tüfeğiyle Evren Karaca'ya ateş açtım, pişmanım " dediği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kahraman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk babası Evren Karaca ise dün Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
DHA
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