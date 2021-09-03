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'İyidere-İkizdere tünelleri 17 milyon liralık tasarruf sağlayacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışını yaptıkları Hurmalık-1 ve Hurmalık-2 tünellerine ilişkin, "Tünellerimizle hızlı, konforlu ve emniyetli trafik akışıyla birlikte yılda zamandan 12,5 milyon lira, akaryakıttan da 4,5 milyon lira olmak üzere toplamda 17 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Bunun yanında 2 bin 830 ton daha az karbon salınımı olacaktır." dedi.
03 Eylül 2021 18:06
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'İyidere-İkizdere tünelleri 17 milyon liralık tasarruf sağlayacak'

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ulaşım ve Lojistik Master Planları çerçevesinde planlı şekilde gerçekleştirdikleri yatırımlar sayesinde bölgenin önemli bir lojistik merkezine dönüştüğünü belirtti.

Bütünsel kalkınma hedeflerine hizmet eden politikalarının çevre iller ve bölgelerle ulaşım akslarını da geliştirdiğini ifade eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ticaretin emniyetli ve hızlı yol standartlarında yapılabilmesi için adımlarımızı hızlı bir şekilde atıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz tünellerimiz bu anlamda oldukça önem arz ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, milletimizin desteğiyle hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız ve planlamalarımızla hedeflerimizi bir bir yerine getirerek, Türkiye'yi orta koridorda dünyanın en büyük lojistik gücüne dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam temelinde ülkemizi büyütmek, Türkiye'yi 2053 ve 2071 hedeflerine taşımak için gerekli adımları büyük bir kararlılıkla atmaya da devam ediyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, Rize'de 12 kara yolu projesinde çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini dile getirerek, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz projemiz sayesinde, Karadeniz Sahil Yolu İyidere mevkisinden başlayıp İkizdere ilçesi çıkışına kadar toplam 37,9 kilometrelik bölünmüş yol standardında yolumuzu tamamlamış oluyoruz. Projemizin 27,2 kilometrelik bölümünü tamamlayıp hizmete açmıştık. Bugün de yapımını tamamladığımız Hurmalık-1 ve Hurmalık-2 tünelleriyle bağlantı yollarının da trafiğe açılmasıyla birlikte projenin 30,8 kilometrelik bölümünü tamamlamış oluyoruz." diye konuştu.

Hurmalık-1 Tüneli'ni 850, Hurmalık-2 Tüneli'ni de 720 metre çift tüp olarak yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, bu iki tünelle 186 metrelik Hurmalık-1 giriş köprüsü ve 63 metrelik Hurmalık-2 çıkış köprüsünü de hizmete açtıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, "Tünellerimizle hızlı, konforlu ve emniyetli trafik akışıyla birlikte yılda zamandan 12,5 milyon lira, akaryakıttan da 4,5 milyon lira olmak üzere toplamda 17 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Bunun yanında 2 bin 830 ton daha az karbon salınımı olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Projede Türk mühendis ve işçisi kullanılmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde 1 milyar 702 milyon 976 bin liralık bu önemli projeleri hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İkizdere tünelleri ve bağlantı yollarımızın tasarımı ve yapımında yerli ve milli kaynaklar, projede Türk mühendis ve işçisi kullanılmıştır. Rize-Artvin Havalimanı'nda sona yaklaşıyoruz. Türkiye'nin lojistik bir süper güç olması hedefiyle hayata geçirilen İyidere Lojistik Liman inşaatımız devam ediyor. Lojistik merkezimiz tamamlandığında 8 milyon ton dökme yük, 3 milyon ton genel kargo ve 100 bin detveyt (denizcilik ağırlık birimi) konteyner kapasitesiyle birlikte 100 bin araç Ro-Ro kapasiteli olacaktır. Lojistik merkezimiz, toplamda bölgede 8 bin kişilik istihdam oluşturacak ve Rize ekonomisine yıllık yaklaşık 400 milyon lira katkı sağlayacaktır."
Anadolu Ajansı
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