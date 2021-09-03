Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
|03 Eylül 2021 18:26
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BIST 100 endeksi, en düşük 1.463,01, en yüksek 1.484,95 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,72 artarak 1.468,67 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 kazançla 487,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,37 artışla 3.229,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 786,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 789,00 liraya yükseldi.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,86 değer kaybederek 8,2940 liraya, avro da yüzde 0,12 azalarak 9,8590 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,47, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,45 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,66 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
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