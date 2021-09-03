3 kızını öldüren müezzin, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde 31 Ağustos'ta akşam saatlerinde kızları Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ı (4) tabancayla vurarak öldüren Emre Göktaş, savcılık ifadesinde, eşiyle arasında geçimsizlik bulunduğunu, tartışmalarının ana kaynağının eşinin çalışmasını istememesi olduğunu öne sürdü.

Göktaş, ifadesinde, yaklaşık bir ay önce tartıştıkları eşinin, polisi aramak istemesine engel olmak istediğini, bu sırada elindeki telefonun kafasına çarpması sonucu yaralanan eşinin Of Devlet Hastanesi'nde rapor alarak kendisinden şikayetçi olduğunu ve karakola ifade verdiklerini söyledi.

Eşinin şikayeti üzerine hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı çıkarıldığını belirten Göktaş, boşanmak isteyen eşinin, çocukların kendisinde kalmasını ve nafaka istediğini iddia etti.

Olay günü çocuklarını alarak Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'ndeki evlerine geldiklerini, bir süre sonra çocuklarıyla dere kenarına gezmeye gittiklerini ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Eşimle aramdaki olaylar aklıma geldi. Kendimi kaybettim, kaos içerisindeydim, o an ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ben araziye çıktığım zamanlarda çakal olur diye ara sıra silahı yanımda taşırdım. O gün de bu sebeplerden dolayı silahı yanıma aldım ancak olay mahallinde köpeğin havladığını hatırlıyorum. Onun dışında hiçbir şey hatırlamıyorum."