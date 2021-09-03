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'Nene Hatun' Akdeniz'de temizlik çalışmalarına başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Akdeniz'de kirliliğe yol açmasının önüne geçmek için Nene Hatun acil müdahale gemisinin bölgede temizlik çalışmalarına başladığını belirtti.
03 Eylül 2021 18:51
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'Nene Hatun' Akdeniz'de temizlik çalışmalarına başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Suriye'de geçen hafta bir elektrik santralinde meydana gelen ve Akdeniz'de hızla yayılan petrol sızıntısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. An itibarı ile Türkiye veya KKTC kıyılarına ulaşan ciddi bir kirliliğin söz konusu olmadığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Tespit edilen çok küçük parçaların ise deniz unsurları ile toplanması pek mümkün değildir. Samandağ sahilinde dün görülen denizde toplanması pek mümkün olmayan partiküller olup, Hatay Valiliğimiz koordinasyonunda temizlenmektedir, bugün tamamlanacaktır. Sahile vurabilecek küçük kirlilikler de yine ilgili birimlerce temizlenecektir" dedi.

"Samandağ'da 4 deniz aracı kirliliğe müdahale ediyor"

Karaismailoğlu, Samandağ bölgesinde görevlendirilen 4 deniz aracının kirliliğe müdahale ekipmanları ile Hatay sahillerinde deniz yüzeyinde tarama ve müdahale faaliyeti gerçekleştirdiğini vurguladı. Tekirdağ'da bulunan Ulusal Acil Müdahale Merkezi'nden 13 tır ile 11 konteyner ve muhtelif kirliliğe müdahale ekipmanlarının İskenderun Limanı'na konuşlandırıldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, deniz unsurlarınca kirlilik tespit edilmesi halinde bu malzemelerden de yararlanılacağını söyledi.

Nene Hatun acil müdahale gemisinin Samandağ bölgesinde temizlik çalışmalarına başladığını açıklayan Karaismailoğlu, Seyit Onbaşı yakıt toplama gemisinin de gece yarısından itibaren bölgeye ulaşmasının öngörüldüğünü vurguladı.

"Ortalama 230 metreküplük kirlilik olabileceği değerlendiriliyor"

Baniyas Elektrik Santrali'nden sızan fueloil miktarı ile ilgili farklı açıklamalar olduğunu belirten Karaismailoğlu, bununla ilgili net bilgi bulunmadığını söyledi. Kirliliğe ait uydu görüntülerinin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından analiz edildiğini kaydeden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Suriye, KKTC ve ülkemiz deniz alanlarını kapsayan yaklaşık 800-1000 kilometrekarelik alanda parçalanmış şekilde yüzen ortalama 230 metreküplük bir kirliliğin olabileceği değerlendirilmektedir. Denizdeki kirlilik özellikle buharlaşma ve çökme sonucu gittikçe azaldığı göz önünde bulunduğunda bu miktar zaman ile daha da azalmaktadır. Ulaşan veriler kapsamında analizler yapılmaya devam edecektir" dedi.

"Her türlü tedbiri uzun yıllardır alıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Coğrafyamızın petrol ve türevleri bakımından oldukça zengin olması ve bu petrolün arz-talebe bağlı olarak sürekli olarak sularımızda hareket halinde olması karşı karşıya kaldığımız riskleri de gözler önüne sermektedir. Bakanlık olarak bu risklerin farkında olarak böylesi acil durumlara teknik ve operasyonel olarak hazırlıklı olmak amacıyla her türlü tedbiri uzun yıllardır almaktayız. Bölgede denizde bir kirlilik tespit edilmesi halinde ivedilikle müdahale edilecektir. İstanbul Boğazı'ndan fuel oil ile birlikte daha da kirletici bir petrol türevi olan sadece ham petrol 2020 yılında 78 milyon ton geçmiş olup, toplam geçen tehlikeli yük miktarı yaklaşık 140 milyon tondur. Özellikle son 10 yıldır Türk boğazlarımızdaki bu riski bertaraf etmek için ciddi yatırımlar yapılmış olup, Bakanlığımız bu imkanları Doğu Akdeniz için halihazırda seferber etmiştir."
İhlas Haber Ajansı
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