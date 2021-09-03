Polisten kaçan şüpheliler, otomobille İrem'e çarpıp ölümüne neden oldu
|03 Eylül 2021 18:56
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Dün kaza sonrası ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan İrem Özdemir yaşamını yitirdi.
Sahte plakalı otomobille Alemdar Mahallesi'nde gezen İ.K. ve Ü.B. bölgede devriye görevi yapan polis timlerini görünce kaçmaya başlamış, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, İzmir Yolu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen İrem Özdemir'e (24) çarpmıştı.
Ağır yaralanan Özdemir olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Olayın ardından çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden İ.K'nin 6, Ü.B'nin ise 25 suç kaydının bulunduğu, araçta yapılan aramalarda iki farklı sahte plaka, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti.
Bu arada kaza iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.
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