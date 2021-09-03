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1915 Çanakkale Köprüsü'ne son tabliye bloğu sevkiyatı yapıldı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarından sonuncusunun sevkiyatı, Gölcük'ten Gelibolu Sütlücü'deki şantiyeye gerçekleştirildi.
03 Eylül 2021 19:17
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1915 Çanakkale Köprüsü'ne son tabliye bloğu sevkiyatı yapıldı

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Ana halatların montajının tamamlandığı köprüde, araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye bloklarının montajına geçildi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarından 53'üncüsünün montajı tamamlandı.

SON SEVKİYAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çimtaş firması tarafından, 1915 Çanakkale köprüsüne monte edilmek üzere 48 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki son tabliye bloğunun sevkiyatı Gölcük'ten Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkisindeki şantiyeye gerçekleştirildi. Çimtaş firmasınca yapılan açıklamada, "Çimtaş, toplamı 105 bin ton olan 1915 Çanakkale Köprüsü tüm kalıcı çelik imalatlarını, son tabliye bloğunu 31 Ağustos 2021 tarihinde Gölcük tesislerinden kendisine ait GMK-1 isimli özel gemiyle sevk ederek, tamamlamıştır. 1 Eylül 2021 sabahı üzerinde, 1500 metrekarelik aydınlatılmış Türk bayrağı taşıyan son tabliye bloğu Çanakkale'ye ulaşmıştır" denildi.

DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIĞA SAHİP ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidiş geliş 3 şeritli olacak köprünün 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.

18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanan köprü sayesinde Çanakkale Boğazı, 6 dakikada geçilecek ve kesintisiz ulaşım sağlanacak.
DHA
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