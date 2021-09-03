Farklı Farklı Uygulamalar! Sosyoloji puan türü eşit ağırlık mı, sözel mi?

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında kullanılacak ALES puan türleriyle ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 12 Eylül 2017 tarihinde alınan kararda, araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda ilan edilen programa hangi alandan öğrenci alınıyorsa o alandaki ALES puan türünün kullanılmasına, öğretim görevlisi alımlarında ise adayın lisans mezuniyeti alanı veya program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünün kullanılabilmesine karar verilmişti.



Bu süreçten sonra yükseköğretim geçiş sınavının değişmesi ve TYT puan türünün uygulamaya geçmesiyle birlikte anılan YÖK kararının özellikle ön lisans programlarına akademisyen istihdamının sağlıklı yapılabilmesi için gözden geçirilmesi gerekmekteydi. Bunun üzerine, YÖK ALES puan türleri konusunda genel bir yetki devri yaparak öğretim elemanı alımlarında ALES puan türlerinin doğrudan üniversitelerce belirlenmesi konusunda çok önemli bir yetki devri yaptı. Bu genel yetki devrinin getirdiği riskli ve kontrolsüz adımla birlikte üniversiteler arasında çok farklı ve yanlış uygulamalara yol açılmış oldu.



Bu sorunu da yakın tarihte takipçilerimizin bildirdiği iki farklı üniversite özelinde sizlerin dikkatine sunalım. 31 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de Fırat Üniversitesi Evde Hasta Bakımı programında 2 öğretim görevlisi, İzmir Bakırçay Üniversitesi ise Sosyoloji Bölümünde 1 araştırma görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.



İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERİTESİ:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Halihazırda YKS yerleştirmelerine göre Sosyoloji Bölümleri Eşit Ağırlık puan türünden öğrenci alan ve mezun eden bir programdır. Her iki yükseköğretim kurumunun ilanında da Eşit ağırlık puan türüne yer verilmemiştir. Bu durum mezun olan adayların yetkinliklerinin ölçüldüğü ALES'in mantığına da aykırı bir durum oluşturmaktadır.



Diğer taraftan, Fırat Üniversitesinin Evde Hasta Bakımı programında ilan ettiği Öğretim Görevlisi kadrosunda adayların Hemşirelik mezunu olmasını dikkate alarak ALES puan türünü sayısal olarak belirlediği görürken aynı programda ilan ettiği diğer kadroda ise Sosyoloji mezunlarının ALES puan türünü dikkate almadığı görülmektedir. Burada bir hata mı, yoksa bu kadro için düşünülen adayın ALES Sözel puanı daha mı yüksek sorusu ister istemez aklımıza düşüyor.



Sözün özü, akademik alımda eşitler arasında iyi bir rekabet sağlayalım istiyorsak ALES Puan Türünün belirlenmesinde yaşanan bu farklı ve hatalı uygulamalara son vermeyi bir an evvel sağlamamız gerekir.

