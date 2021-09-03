Farklı Farklı Uygulamalar! Sosyoloji puan türü eşit ağırlık mı, sözel mi?
|03 Eylül 2021 19:53
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Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında kullanılacak ALES puan
türleriyle ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 12 Eylül 2017 tarihinde
alınan
kararda, araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda ilan edilen programa
hangi alandan öğrenci alınıyorsa o alandaki ALES puan türünün kullanılmasına,
öğretim görevlisi alımlarında ise adayın lisans mezuniyeti alanı veya program
hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünün kullanılabilmesine
karar verilmişti.
Bu süreçten sonra yükseköğretim geçiş sınavının değişmesi ve TYT puan türünün
uygulamaya geçmesiyle birlikte anılan YÖK kararının özellikle ön lisans programlarına
akademisyen istihdamının sağlıklı yapılabilmesi için gözden geçirilmesi gerekmekteydi.
Bunun üzerine, YÖK ALES puan türleri konusunda genel bir yetki devri yaparak
öğretim elemanı alımlarında ALES puan türlerinin doğrudan üniversitelerce belirlenmesi
konusunda çok önemli bir yetki
devri yaptı. Bu genel yetki devrinin getirdiği riskli ve kontrolsüz
adımla birlikte üniversiteler arasında çok farklı ve yanlış uygulamalara yol
açılmış oldu.
Bu sorunu da yakın tarihte takipçilerimizin bildirdiği iki farklı üniversite
özelinde sizlerin dikkatine sunalım. 31 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de
Fırat
Üniversitesi Evde Hasta Bakımı programında 2 öğretim görevlisi, İzmir
Bakırçay Üniversitesi ise Sosyoloji Bölümünde 1 araştırma görevlisi
kadrosu ilan edilmiştir.
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERİTESİ:
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Halihazırda YKS yerleştirmelerine göre Sosyoloji Bölümleri Eşit Ağırlık
puan türünden öğrenci alan ve mezun eden bir programdır. Her iki yükseköğretim
kurumunun ilanında da Eşit ağırlık puan türüne yer verilmemiştir. Bu durum
mezun olan adayların yetkinliklerinin ölçüldüğü ALES'in mantığına da aykırı
bir durum oluşturmaktadır.
Diğer taraftan, Fırat Üniversitesinin Evde Hasta Bakımı programında ilan ettiği
Öğretim Görevlisi kadrosunda adayların Hemşirelik mezunu olmasını dikkate alarak
ALES puan türünü sayısal olarak belirlediği görürken aynı programda ilan ettiği
diğer kadroda ise Sosyoloji mezunlarının ALES puan türünü dikkate almadığı görülmektedir.
Burada bir hata mı, yoksa bu kadro için düşünülen adayın ALES Sözel puanı
daha mı yüksek sorusu ister istemez aklımıza düşüyor.
Sözün özü, akademik alımda eşitler arasında iyi bir rekabet sağlayalım istiyorsak
ALES Puan Türünün belirlenmesinde yaşanan bu farklı ve hatalı uygulamalara son
vermeyi bir an evvel sağlamamız gerekir.
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