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Uşak'ta FETÖ'nün 'kadın yapılanması' davasında 20 sanığa hapis cezası

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kadın yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan 3'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme heyeti, 20 sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi, 6 sanık beraat etti.
03 Eylül 2021 20:09
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Uşak'ta FETÖ'nün 'kadın yapılanması' davasında 20 sanığa hapis cezası

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen duruşmada, sanıklar ve avukatlarının mütalaaya ilişkin savunmaları dinlendi.

Tutuklu sanık Ş.B, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, terör örgütü üyesi olmadığını ve beraatini istediğini söyledi.

Diğer tutuklu sanık S.A. ise "Eşim Uşak'ta cezaevinde olduğu için İstanbul'dan buraya geldim. Buradaki kişilerle hiçbir bağım yok. Örgütsel ilişkim ve bağım olmadı. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından tekrar başlayan duruşmada, mahkeme heyetince sanıklara son sözleri soruldu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 17 sanığı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Aynı suçtan tutuklu sanıklardan B.E'ye 8 yıl 9 ay, S.A'ya 9 yıl, Ş.B'ye 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, bu kişilerin tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Tutuksuz sanıklardan B.G, B.İ, B.C.U, E.N.K, H.T. ve N.S.Ö. ise beraat etti.

Uşak merkezli 12 ilde 4 Eylül 2020'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 26 kadın gözaltına alınmış, 28 Haziran'da görülmeye başlanan davada savcı, tüm sanıkların "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Anadolu Ajansı
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