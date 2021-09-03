Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan'a kaybetti
|03 Eylül 2021 20:27
|+Aa- Yazdır
Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan ile karşılaştı.
Karşılaşmayı ev sahibi Sırbistan, 3-1 kazandı.
Belgrad'da yapılan mücadeleye Türkiye iyi başlarken, 42 dakika süren ilk seti 34-32 kazandı.
Filenin sultanları, 33 dakika süren ikinci seti ise 26-28 kaybederken, daha sonra 25-23 ve 25-13'lük skorlarla sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.
TÜRKİYE 2 İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ELDE ETTİ
Organizasyonda Rusya 6 kez şampiyonluk elde ederken, Sırbistan ise 3 defa mutlu sona ulaştı. Polonya, Batı Almanya ve İtalya 2'şer kez kupayı müzelerine götürürken, Çekoslovakya, Hollanda ve Bulgaristan ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandık
03 Eylül 2021 12:59
|Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için sahaya eşleriyle çıktılar
03 Eylül 2021 10:47
|Süper Lig'de 13 haftalık program açıklandı
02 Eylül 2021 23:13
|Galatasaray, Marcao kararını açıkladı
02 Eylül 2021 23:03
|Nabil Dirar, Fenerbahçe'den ayrıldı
02 Eylül 2021 20:00
|Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama
02 Eylül 2021 17:08
|Golbol kadınlarda finaldeyiz
02 Eylül 2021 10:29
|Ronaldo'dan kırılması güç rekor!
02 Eylül 2021 08:11
|Türkiye - Karadağ maçına damga vuran an! Altay Bayındır 4 kişi diye bağırdı ama
02 Eylül 2021 08:10
|A Milli Takım, Karadağ engeline takıldı
01 Eylül 2021 23:39