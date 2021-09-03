Koronavirüs, böbrek hastalığı riskini yüzde 35 artırıyor
|03 Eylül 2021 20:51
|+Aa- Yazdır
ABD'de Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinin Gazi İşleri Bakanlığının sağlık sisteminde kayıtlı kişiler üzerinde yaptığı bir araştırmada, 2020 ve 2021'nin mart ayları arasında Kovid-19 teşhisi konulan 90 bine yakın ve tanı konulmamış 1,7 milyon dolayında kişinin verileri incelendi.
Araştırmada, Kovid-19 geçiren kişilerin, enfeksiyondan bir ila altı ay sonra böbrek yetersizliği ya da böbrek fonksiyonlarında önemli düşüşler yaşama riskinin diğerlerine oranla yüzde 35 daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı.
Araştırma, böbrek hastalığı riskinin Kovid-19 enfeksiyonunun şiddetiyle doğru orantılı olduğunu gösterdi.
Kovid-19 geçirmemiş kişilerle kıyaslandığında, hastalığı hafif geçirenlerin kronik böbrek yetmezliği riskinin yüzde 15, akut böbrek yetmezliği riskinin yüzde 30, "son dönem böbrek yetmezliği" riskinin ise yüzde 215 oranında arttığı belirlendi.
Hastalığı ağır geçirenlerde risk yükselirken virüs nedeniyle yoğun bakımda kalanlarda ise, Kovid-19 geçirmemiş kişilere oranla kronik böbrek hastalığı riskinin 7 kat, akut böbrek hastalığı riskinin 8 kat, son aşama böbrek hastalığı riskinin ise 13 kat arttığı bildirildi.
Araştırmanın sonuçları, 1 Eylül'de Amerikan Nefroloji Derneğinin dergisinde yayımlandı.
Araştırmalarının Kovid-19 geçirmiş kişilerde böbrek fonksiyonlarını kontrol etmenin önemine işaret ettiğini söyleyen Washington Üniversitesi uzmanları, salgının başından beri Kovid-19 teşhisi konulan 38 milyon kişinin 510 bininin böbrek hastalığına yakalanacağı tahmininde bulunuyor.
ABD Ulusal Böbrek Vakfı, böbrek hastalıklarının genellikle semptom göstermediği konusunda uyarıyor ve böbrek sorunları olan kişilerin yüzde 90'ının durumdan haberi olmadığına dikkati çekiyor.
Uzmanlar, erken aşamada böbrek hastalıklarının ilaçla tedaviye yanıt verdiğini söylüyor.
37 milyon kişinin böbrek hastası olduğu ABD'de, böbrek hastalıkları ülkede ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Okula yeni başlayan çocuklara göz muayenesi yaptırılması önerisi
02 Eylül 2021 17:19
|10 saniyede sonuç veren yerli korona testi: Yurt dışından büyük talep
01 Eylül 2021 16:55
|Türkiye'de ilk kez 8 hastaya gen tedavisi uygulandı
01 Eylül 2021 15:43
|TURKOVAC'ın uygulandığı 10 gönüllüde yan etki görülmedi
28 Ağustos 2021 11:01
|'TURKOVAC' geliştirildiği Erciyes Üniversitesinde gönüllülere uygulanıyor
27 Ağustos 2021 15:45
|Öğretmene zorunlu olan PCR testi doktora keyfi mi?
26 Ağustos 2021 09:21
|Araştırmalara göre aşı değil koronavirüs kısırlık yapıyor
25 Ağustos 2021 18:30
|Turkovac'ın Faz 3 aşamasında ilk dozu Kayseri'de de uygulandı
25 Ağustos 2021 15:52
|İzmir Tabip Odası Başkanı: Tanımlanamayan bir mutasyon görülmeye başladı
25 Ağustos 2021 14:00
|Turkovac mı Sınovac mı? 80 günlük süreç başladı
22 Ağustos 2021 08:25