1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'de benzeri olmayan cami, vatandaşların ilgisini çekiyor

Van'da apartmanın bir bölümünde yer alan Hacı Mazhar Başak Cami, görenlerin ilgisini çekiyor.
03 Eylül 2021 21:25
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İpekyolu ilçesinde 1990 yılında ibadete açılan Hacı Mazhar Başak Camii, 31 yıldır mahalle sakinlerinin dini vecibelerini yerine getirmesine olanak sağlıyor. Seyahat otobüslerinin olduğu bir bölgede hizmet veren cami, özellikle yolculuk yapan vatandaşların akınına uğruyor. Apartmanın bir bölümünde yer alan iki katlı camiyi babasının vasiyeti üzerine yaptıklarını ifade eden Niyazi Başak isimli vatandaş, "Babam 1983'te vefat etmeden önce 'Bana düşen bölümü camiye çevirin' demişti. Bizde babamın ölümünden sonra dükkanların en büyüğüne karar verdik ve çift cepheli kısmı cami yaptık. İki katlı olan cami, 31 senedir ibadete açılmış. Allah'a şükür günde 5 vakit namaz kılınıyor. Özellikle Hakkari, Yüksekova, Şemdinli ve Gürpınar tarafından gelenler ya da gidecek olan yolcular burada abdestini alıp namazını kılıyor. Bizde buna çok seviniyoruz. Çünkü babamızın vasiyetini yerine getirdik. Allah cümle Müslüman'a böyle bir hayrı nasip etsin" dedi.

"Cami küçük ama maneviyatı çok büyük"

Cami İmamı Mahmut Kaval ise 4 yıldır camide hizmet verdiğini ifade ederek, "Cami küçük ama maneviyat bakımından en büyük camilerden daha değerli benim için. Öncelikle cami çok işlek bir yerde olup, özellikle il dışından gelen yolcuların hepsi öğle, ikindi veya akşam namazlarını burada kılma imkanına sahip. Bu cami gerçekten bulunulmaz bir servettir. Şu anda mülkiyeti Diyanet Vakfı'ndadır. Bir cami imamı olarak çok yerde görev yapmışım ama buradaki caminin lezzetini başka yerde görmemişim" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise caminin çevredeki esnafın ve yolcuların işini kolaylaştırdığını ifade ederek, "Bu bir velinimettir. Bu cami buradaki esnafın işini kolaylaştırmıştır. Allah yapandan razı olsun" diye konuştular.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu ilde öğrenciye ve öğretmene ilk hafta toplu ulaşım 5 kuruş
03 Eylül 2021 22:27		 Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü
03 Eylül 2021 22:20
1915 Çanakkale Köprüsü'ne son tabliye bloğu sevkiyatı yapıldı
03 Eylül 2021 19:17		 Oğlak yeme yarışması: 2 gün aç kaldılar, 4 dakikada bitirdiler
03 Eylül 2021 17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon tüm dünyanın sorunu
03 Eylül 2021 16:53		 Giresun'da fındıkları kurutabilmek için güneş duasına çıktılar
03 Eylül 2021 16:20
Gaziantep'te PCR testi yaptırmayan okula alınmayacak
03 Eylül 2021 11:19		 Van Gölü kıyıları dip çamurundan arındırılıyor
02 Eylül 2021 23:01
Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
02 Eylül 2021 22:24		 Sınırı geçmeye çalışan 113 Afgan göçmen yakalandı
02 Eylül 2021 20:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:44 - Blinken: Kabil Havalimanı'nın açılması için Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz22:32 - Saatler kala karantinayı ihlal etti, 4 bin 50 lira ceza kesildi22:27 - Bu ilde öğrenciye ve öğretmene ilk hafta toplu ulaşım 5 kuruş22:20 - Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü22:12 - THY'den 6 Eylül uyarısı: Aşı olmayanlardan PCR testi istenecek22:02 - Altın ve dolar yatırımcısına uyarı! Rekorlar çok yakın
21:57 - ABD Kongresi'ni basan 'boynuzlu adam' suçunu kabul etti21:48 - Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne videolu mesaj21:25 - Türkiye'de benzeri olmayan cami, vatandaşların ilgisini çekiyor21:17 - 3 kızını öldüren müezzin, olay anını hatırlamadığını iddia etti21:08 - Fuat Oktay: Rumlar sondaja başlarsa biz de başlarız21:01 - MSB: Polonya'daki uçaklara NATO tarafından kalk emri verildi
20:58 - İstanbul Valiliğinden Akşener'in sosyal medyadaki iddialarına yalanlama20:51 - Koronavirüs, böbrek hastalığı riskini yüzde 35 artırıyor20:41 - Otomobiline top geldiği için komşusunu av tüfeğiyle öldürdü20:27 - Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan'a kaybetti20:15 - Yola çıkan çocuğu kurtarmak isteyen iki kadına çarpan sürücü tutuklandı
20:09 - FETÖ'nün 'kadın yapılanması' davasında 20 sanığa hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İki ayda memurların maaşı eridi... Enflasyon farkı oluşmak üzere
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
20 bin öğretmen atama sonuçları yayımlandı
1. sınıf öğrencisi pozitif çıktı, 30 öğrenci ve öğretmen karantinada
Telekom çalışanlarına seyyanen 850 TL
Danilo Şef'in programı terk etme nedeni belli oldu
Eğitim Uzmanı, Nagehan Alçı'ya katlanamadı: Alın beni yayından
İstanbul'da 5 ilçede 2,5 liralık ekmek tartışması
Altın ve dolar yatırımcısına uyarı! Rekorlar çok yakın
Otomobil fiyatları 1,5 yıl sonra ilk defa geriledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
john coffey 3
Teknoloji 1
dang humması 1
çatıdan balkona sarkmak 1
batsın bu dünya 1
windows 10 2
ayakkabının vurması 1
araknofobi 1
izmir oto çekici 1
motosiklet 1
SON İLANLAR
MEB proje kapsamında teknik personel alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Altunhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 72 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam