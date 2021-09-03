1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD Kongresi'ni basan 'boynuzlu adam' suçunu kabul etti

ABD'de boynuzlu ve kürklü şapkası, boyalı yüzü ve mızrağı ile 6 Ocak'taki Kongre baskınının sembolü haline gelen Jacob Chansley, devam eden baskın davasında mahkeme karşısına çıkarak kendisine yöneltilen Kongre'nin işleyişini engelleme suçlamasını kabul etti.
03 Eylül 2021 21:57
+Aa- Yazdır
ABD Kongresi'ni basan 'boynuzlu adam' suçunu kabul etti

ABD'de 6 Ocak'ta eski Başkan Donald Trump destekçileri tarafından Kongre binasına düzenlenen baskına katılanlara ilişkin yargılama süreci devam ediliyor. Baskının sembollerinden biri olarak görülen ve boynuzlu şapkası, boyalı yüzü ve elindeki 2 metrelik mızrakla dikkat çeken Jacob Chansley adlı protestocu, Kongre baskınının ardından kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Washington'daki bir gözaltı tesisinde tutulan Chansley, Kongre baskını davası kapsamında mahkeme karşısına çıkarıldı. Chansley, mahkemede kendisine yöneltilen Kongre'nin işleyişini engelleme suçlamasını kabul etti.

Chansley'nin avukatı Albert Watkins mahkemede yaptığı savunmada, müvekkilinin isyanın planlayıcısı olmadığını ve şiddet kullanmadığını ifade etti.

Yargıç Royce Lamberth yaptığı açıklamada, "Sanığın hapishaneden kamuoyuna yaptığı açıklamalar, kendisine yöneltilen suçlamaların ciddiyetini tam olarak takdir edemediğini gösteriyor. Eylemlerini barışçıl ve iyi niyetli olarak algılaması ise gerçeklikten koptuğunu gösteriyor" dedi. Chansley'nin savcılarla yaptığı savunma anlaşmasını kabul ettiğini belirten Lamberth, Chansley'nin serbest bırakılma talebine ise daha sonra karar vereceğini söyledi.

Öte yandan Chansley'nin savcılarla yaptığı savunma anlaşmasının detayları açıklanmadı.

Cezada indirime gidilebilir

Toplam 6 suçlama yöneltilen Chansley, Kongre'nin işleyişini engelleme suçlaması nedeniyle 41 ila 51 ay arasında hapis cezasıyla karşı karşıya. 33 yaşındaki Chansley'nin federal yönergelere göre daha az ağır bir ceza alabileceği düşünülüyor. Federal yönergeler uyarınca Chansley'nin hapiste kaldığı sürenin cezasından düşürüleceği ve para cezasına çarptırılacağı tahmin ediliyor.

Kongre baskını davasında ilk hapis cezası

Baskına katılan Floridalı 38 yaşındaki vinç operatörü Paul Hodgkins, baskın nedeniyle ilk hapis cezasına çarptırılan kişi olmuştu. Resmi bir kovuşturmayı engellemekten suçlu bulunan Hodgkins, 2020 Başkanlık seçimlerinin onaylanmasını engelleme niyeti ile Kongre binasının önünde toplanan bir grup isyancıya katıldığını kabul etmişti. Temmuz ayında gerçekleştirilen duruşmada Hodgkins'in suçunu kabul etmesi nedeniyle hakkında istenilen 15 ila 21 aylık hapis cezasında indirime gidilerek, cezası 8 aya düşürülmüştü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Blinken: Kabil Havalimanı'nın açılması için Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz
03 Eylül 2021 22:44		 İngilizler Türkiye'de tatil için imza topladı
03 Eylül 2021 11:24
Küresel kahve krizi kapıda
03 Eylül 2021 07:25		 Pfizer'dan koronavirüse yeni tedavi: Klinik denemeleri başladı
02 Eylül 2021 14:51
Balkanlar'dan da FETÖ'yü sileceğiz
02 Eylül 2021 07:46		 Mısır ve BAE ile yeni sayfa
02 Eylül 2021 06:50
Volkswagen, dizel skandalına ilişkin kararı temyize götürdü
01 Eylül 2021 23:18		 Google'a 500 milyon euro ceza kesilmişti... İtiraz edecekler
01 Eylül 2021 21:57
DSÖ haftalık raporunda uyardı: 'Mu Varyantı'
01 Eylül 2021 19:28		 ABD'de emekli general ve amirallerden Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanına istifa çağrısı
01 Eylül 2021 18:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:44 - Blinken: Kabil Havalimanı'nın açılması için Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz22:32 - Saatler kala karantinayı ihlal etti, 4 bin 50 lira ceza kesildi22:27 - Bu ilde öğrenciye ve öğretmene ilk hafta toplu ulaşım 5 kuruş22:20 - Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü22:12 - THY'den 6 Eylül uyarısı: Aşı olmayanlardan PCR testi istenecek22:02 - Altın ve dolar yatırımcısına uyarı! Rekorlar çok yakın
21:57 - ABD Kongresi'ni basan 'boynuzlu adam' suçunu kabul etti21:48 - Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne videolu mesaj21:25 - Türkiye'de benzeri olmayan cami, vatandaşların ilgisini çekiyor21:17 - 3 kızını öldüren müezzin, olay anını hatırlamadığını iddia etti21:08 - Fuat Oktay: Rumlar sondaja başlarsa biz de başlarız21:01 - MSB: Polonya'daki uçaklara NATO tarafından kalk emri verildi
20:58 - İstanbul Valiliğinden Akşener'in sosyal medyadaki iddialarına yalanlama20:51 - Koronavirüs, böbrek hastalığı riskini yüzde 35 artırıyor20:41 - Otomobiline top geldiği için komşusunu av tüfeğiyle öldürdü20:27 - Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan'a kaybetti20:15 - Yola çıkan çocuğu kurtarmak isteyen iki kadına çarpan sürücü tutuklandı
20:09 - FETÖ'nün 'kadın yapılanması' davasında 20 sanığa hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İki ayda memurların maaşı eridi... Enflasyon farkı oluşmak üzere
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
20 bin öğretmen atama sonuçları yayımlandı
1. sınıf öğrencisi pozitif çıktı, 30 öğrenci ve öğretmen karantinada
Telekom çalışanlarına seyyanen 850 TL
Danilo Şef'in programı terk etme nedeni belli oldu
Eğitim Uzmanı, Nagehan Alçı'ya katlanamadı: Alın beni yayından
İstanbul'da 5 ilçede 2,5 liralık ekmek tartışması
Altın ve dolar yatırımcısına uyarı! Rekorlar çok yakın
Otomobil fiyatları 1,5 yıl sonra ilk defa geriledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kalemi kuvvetli 1
öğretmenlerin okulda ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar 4
ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın 1
dillere düşeceğiz seninle 1
gözlüğü evde unutmak 2
dang humması 1
kısmetse olur 1
kimyon 2
fransız atasözleri 1
ayakkabının vurması 1
SON İLANLAR
MEB proje kapsamında teknik personel alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Altunhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 72 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam