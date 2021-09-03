Saatler kala karantinayı ihlal etti, 4 bin 50 lira ceza kesildi
Kırıkkale'de sona ermesine saatler kala karantina kuralını ihlal eden otomobil sürücüsüne 4 bin 50 lira ceza kesildi.
|03 Eylül 2021 22:32
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki "şok denetim"lerde HES kodu sorgulaması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.
Denetimde sürücü Y.Ö'nün Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğunu belirleyen polisler, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.
Salgın denetim ekiplerinin yaptığı sorgulamada sürücünün karantina süresinin saat 00.00'da sona ereceği tespit edildi.
Y.Ö, karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza uygulanarak yurda yerleştirildi.
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