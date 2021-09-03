Blinken: Kabil Havalimanı için Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz
|03 Eylül 2021 22:44
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Blinken, Afganistan konusunda değerlendirmelerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.
ABD'nin Afganistan misyonunun, Katar'ın başkenti Doha'dan çalışmalara devam ettiğini ifade eden Blinken, bu hafta sonu Doha'yı ziyaret edeceğini ve oraya tahliye edilmiş Afganlarla da bir araya geleceğini kaydetti.
Blinken, Doha'dan sonra Almanya'nın başkenti Berlin'e geçeceğini orada ise 20 ülkenin dışişleri bakanları ile Afganistan konusunda bir toplantı düzenleyeceğini dile getirdi.
Afganistan'da kalan Amerikan vatandaşları konusunda Taliban ile iletişim halinde olduklarını söyleyen Blinken, Taliban'ın ülkeden çıkmak isteyenlere izin vermesine yönelik vaadini tutmasının önemli olacağını bildirdi.
ABD'li bakan ayrıca, "Ortaklarımız Katar ve Türkiye ile başkentin ayağa kalkması ve Kabil havaalanının bir an önce yeniden açılması için yakın çalışıyoruz." diye konuştu.
- Taliban öncülüğündeki hükümete direkt insani yardım yapılmayacak
Taliban'a yönelik yaptırımlara rağmen ABD'nin Afganistan halkına insani yardımda bulunmaya devam edeceğini ifade eden Blinken, "Bu yardımlar, hükümet üzerinden değil bağımsız kuruluşlar üzerinden gidecek." dedi.
Afganistan'da Taliban'ın önde gelen liderlerinden Molla Abdulgani Birader öncülüğünde hükümet kurulduğuna ilişkin bir soruya yanıt veren Blinken, bu konudaki haberleri gördüğünü ancak henüz kesinleşmiş bir şey olmadığını dolayısıyla bu konudaki yorumunu gelecek günlerde bu konu netleştiğinde yapacağını belirtti.
Blinken, beklentilerinin ortaya çıkacak hükümetin kucaklayıcı olacağı, Taliban mensubu olmayanların da hükümette rol alacağı bir ortamın oluşması yönünde olduğunu kaydetti.
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