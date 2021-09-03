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Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı

Adıyaman'da bahçelerindeki tuvalet için foseptik çukuru kazan Hacı Güngör isimli vatandaş, farkına varmadan tarihi bir tüneli gün yüzüne çıkardı. Kazının ilerlemesi sonucu tünelin 3 ayrıldığı görülürken, müze yetkilileriyle konuyla ilgili harekete geçti.
03 Eylül 2021 23:28
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Adıyaman'da bir vatandaş tarafından foseptik çukuru olarak kullanılmak üzere açılan alanda bulunan tünel, büyük şaşkınlık yarattı. Ortaçağ Dönemine ait 80 metre uzunluğunda ve 3'e ayrılan tünel yapısı, müze yetkililerini de harekete geçirdi.

YETKİLİLER, İNCELEMEDE BULUNDU

Tarihi yapı, Adıyaman'ın Boğazkaya köyünde tesadüfen bulundu. Hacı Güngör isimli vatandaş kayın babasına ait bahçeye yaptıkları tuvalet için foseptik çukuru kazarken bir delik fark etti. Deliği genişleterek içeri baktıklarında tüneli fark etti. Durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine anlattı. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindeki görevliler, ihbar üzerine belirtilen yere geldi. Belirtilen tünele girmek için Müze Müdürü Mehmet Alkan ve görevlileri, bir insanın girebileceği kadar açılan delikten iple sarkarak aşağı inildi.

ASKERİ AMAÇLA KULLANILMIŞ OLABİLİR

Tünele girildiğinde yer yer çökmelerin olduğu fark edildi. Bu çökmelerin bölgede daha önce yapılan su sondajı nedeniyle meydana gelmiş olabileceği tahmin ediliyor. Tünel içerisinde incelemede bulunan Alkan ve görevliler, tünelin yaklaşık 80 metre uzunluğunda olduğu, 3 kola ayrıldığını tespit etti. Çökmelerden dolayı tünelin tam uzunluğu tespit edilemedi. Genişliği 5 metreden fazla olan tünelin askeri amaçla kullanılmış olabileceği ifade ediliyor.

TÜNEL 3'E AYRILMIŞ

Müze Müdürlüğünün, tünel yapısının tescili için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna başvuracağı öğrenildi. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, foseptik çukuru kazarken ortaya çıkan yapıyla ilgili alınan ihbar üzerine olay yerine geldiklerini belirterek, "Foseptik çukuru kazarken vatandaşın denk geldiği çukur ile ilgili yapılan ihbar üzerine buraya geldik. İncelemeler sonrasında içeriye girdik. İçeride de bir tünel yapısının 3'e ayrılmış şekilde gördük. Bölgede daha önceleri sondaj çalışması yapıldığı için, tünelin içerisinde yer yer çökmeler oluşmuş. İnsan eliyle yapılmış olan izleri gördük. Ortaçağ dönemine ait olan bu tünel yapısı önemli bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 80 metre uzunluğunda, diğer 2 tünelde 20 metre uzunluğunda fakat çökmeler oluştuğu için net bir uzunluk veremiyoruz" diye konuştu. Çukuru kazarken tüneli fark eden Hacı Güngör ise, tüneli fark eder etmez yetkililere bilgi verdiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı
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