4 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
|04 Eylül 2021 00:03
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DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.
(Tokyo/03.30-13.30)
2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam edilecek.
- Atıcılıkta Murat Oğuz, Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar, okçulukta Karışık Milli Takım mücadele verecek; badmintonda Emine Seçkin yarı final, tekvandoda Şeyma Emeksiz Bacaksız ve Mehmet Yakut çeyrek final müsabakalarına çıkacak.
- Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avustralya ile 5'incilik maçı yapacak.
(Tokyo/03.30-15.00)
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşacak.
(Belgrad/18.00)
4- A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda Cebelitarık'la karşı karşıya gelecek.
(Cebelitarık/21.45)
5- TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu 1, 2. ve 3. gruplarda yapılacak maçlarla başlayacak.
6- Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayağı Türkiye etabı (MXGP of TURKEY) başlayacak.
(Afyonkarahisar/13.00)
7- Beşiktaş Kulübünün 2021 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapılacak.
(İstanbul/10.30)
8- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.
(New York)
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