Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin İkizdere ilçesinde katıldığı bazı programların ardından Güneysu ilçesine geldi.
|04 Eylül 2021 00:41
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AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Erdoğan burada partililerle ve vatandaşlarla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlçe Başkanı Mehmet Akif Köse ve Belediye Başkanı Rıfat Özer'den bilgi aldı.
Erdoğan, parti binası çıkışında kendisini bekleyen hemşehrileri ile görüştü.
Vatandaşların taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilçedeki ikametine geçti.
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