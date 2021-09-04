1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı

4 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ali AYDIN, Ege Bölge Müdürü Aytekin TÜRKEL, görevden alınmış, Ege Bölge Müdürlüğüne, Marmara Bölge Müdürü Burhanettin YÜCE, Marmara Bölge Müdürlüğüne Afşin EKMEKYAPAR, atanmıştır. Sanayi ve teknoloji bakanlığı Başmüfettişliğe, Selahattin BAYRAM, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü , I Hukuk Müşavirliğine, Şeyhmus Hayrullah KARAGÖZ, ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan UYGUN görevden alındı yerine Abdülkerim Murat ATİK atandı.
04 Eylül 2021 02:08
+Aa- Yazdır
4 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı

ATAMA KARARLARI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nejat FIRAT atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,

- Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ali AYDIN,

- Ege Bölge Müdürü Aytekin TÜRKEL,

görevden alınmış,

- Ege Bölge Müdürlüğüne, Marmara Bölge Müdürü Burhanettin YÜCE,

- Marmara Bölge Müdürlüğüne Afşin EKMEKYAPAR,

atanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Taha Meli ARVAS, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119 uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Selahattin BAYRAM atanmıştır.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Şeyhmus Hayrullah KARAGÖZ atanmıştır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan UYGUN görevden Alındı

YERİNE

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Abdülkerim Murat ATİK atanmıştır.

3 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik
04 Eylül 2021 02:30		 1 Fakülte kuruldu 6 fakültenin ismi değişti
04 Eylül 2021 02:23
Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme Ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik
04 Eylül 2021 02:20		 Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi
04 Eylül 2021 00:41
4 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
04 Eylül 2021 00:03		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
03 Eylül 2021 23:56
Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne videolu mesaj
03 Eylül 2021 21:48		 Fuat Oktay: Rumlar sondaja başlarsa biz de başlarız
03 Eylül 2021 21:08
MSB: Polonya'daki uçaklara NATO tarafından kalk emri verildi
03 Eylül 2021 21:01		 İstanbul Valiliğinden Akşener'in sosyal medyadaki iddialarına yalanlama
03 Eylül 2021 20:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:30 - Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik02:23 - 1 Fakülte kuruldu 6 fakültenin ismi değişti02:20 - Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme Ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik02:08 - 4 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı00:41 - Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi00:04 - Belediyeler geçici görevlendirdiği personele 'danışmanlık ücreti' ödeyebilir mi?
00:04 - Bilişimle üretim pilot uygulaması 139 okulda devam edecek00:03 - 4 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları23:56 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:28 - Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı22:58 - Denize kıyısı olmayan ilde 'balık festivali' düzenlendi22:53 - Polisten kaçan şüphelilerin çarptığı İrem hayatını kaybetti
22:44 - Blinken: Kabil Havalimanı için Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz22:32 - Saatler kala karantinayı ihlal etti, 4 bin 50 lira ceza kesildi22:27 - Bu ilde öğrenciye ve öğretmene ilk hafta toplu ulaşım 5 kuruş22:20 - Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü22:12 - THY'den 6 Eylül uyarısı: Aşı olmayanlardan PCR testi istenecek
22:02 - Altın ve dolar yatırımcısına uyarı! Rekorlar çok yakın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi
Belediyeler geçici görevlendirdiği personele 'danışmanlık ücreti' ödeyebilir mi?
Bilişimle üretim pilot uygulaması 139 okulda devam edecek
4 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
1 Fakülte kuruldu 6 fakültenin ismi değişti
Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme Ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik
Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fransız atasözleri 1
dillere düşeceğiz seninle 1
uzun yol yolculuğu 1
oğlum manyak mısın sen 2
çatıdan balkona sarkmak 1
eylül 1
müdür 1
Bugün günlerden 1
john coffey 3
hayatımızdan kaybolan şeyler 1
SON İLANLAR
Zonguldak Beycuma Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 30 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 14 İşçi Alacak
Sivas Buruciye Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri Tomarza İmar Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 53 İşçi Alacak
İzmir İnovasyon ve Teknoloji Aş. 6 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 68 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam