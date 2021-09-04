4 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
|04 Eylül 2021 02:08
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ATAMA KARARLARI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nejat FIRAT atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,
- Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ali AYDIN,
- Ege Bölge Müdürü Aytekin TÜRKEL,
görevden alınmış,
- Ege Bölge Müdürlüğüne, Marmara Bölge Müdürü Burhanettin YÜCE,
- Marmara Bölge Müdürlüğüne Afşin EKMEKYAPAR,
atanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Taha Meli ARVAS, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119 uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Selahattin BAYRAM atanmıştır.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Şeyhmus Hayrullah KARAGÖZ atanmıştır.
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan UYGUN görevden Alındı
YERİNE
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Abdülkerim Murat ATİK atanmıştır.
3 Eylül 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
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